San Cristóbal: liberaron al adolescente acusado de saber del ataque antes del tiroteo

El joven fue liberado tras permanecer un mes en prisión tras el tiroteo del 30 de marzo

La Justicia de Rafaela resolvió este jueves liberar al adolescente de 16 años que estaba detenido como presunto partícipe secundario del crimen de Ian Cabrera, el alumno de 13 años asesinado durante un tiroteo ocurrido el 30 de marzo en la escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal.

La decisión fue tomada por el camarista Matías Drivet, quien hizo lugar al planteo de la defensa y revocó la prisión preventiva que había sido dictada en primera instancia por 90 días. En su lugar, dispuso una serie de medidas de menor impacto mientras avanza la investigación.

El joven, identificado como Nicolás C., permanecía alojado desde comienzos de abril en el pabellón juvenil de la cárcel de Las Flores. Durante su detención, incluso, habría sufrido agresiones por parte de otros internos, en un episodio en el que le incendiaron un colchón.

La palabra del abogado del adolescente

Según explicó su abogado defensor, Pedro Búsico, la resolución no modifica la imputación, que continúa siendo la de partícipe secundario de homicidio y dos tentativas, tal como fue formulada por los fiscales Carina Gerbaudo y Mauricio Espinosa. Sin embargo, destacó que el tribunal entendió que no correspondía mantener la prisión preventiva.

Entre las condiciones impuestas, el adolescente no podrá utilizar redes sociales ni ingresar a la ciudad de San Cristóbal al menos hasta que se esclarezcan los hechos. Además, deberá retomar la escolaridad y cumplir con pautas de conducta bajo supervisión.

“El juez de segunda instancia decidió revocar la prisión preventiva y dictar medidas menos gravosas, que era lo que nosotros solicitábamos”, señaló el defensor, quien también describió el estado emocional del joven durante el mes de encierro: “Estaba muy angustiado, separado de su familia, sin actividades y sin poder asistir a la escuela”.

El hecho

El caso se remonta al 30 de marzo, cuando otro adolescente de 15 años, identificado como Gino C., ingresó armado con una escopeta a la institución educativa y efectuó varios disparos al voleo contra sus compañeros. Como resultado, Ian Cabrera murió y otros dos alumnos resultaron gravemente heridos.

Por su edad, el autor del ataque es inimputable. La investigación determinó que había anticipado sus intenciones a Nicolás C. a través de mensajes de WhatsApp, lo que derivó en la imputación por no haber intentado impedir el hecho.

De acuerdo a la defensa, ambos jóvenes tenían un vínculo superficial y el acusado no creyó que la amenaza se concretaría. “El error fue no haber intentado evitarlo porque pensó que era una fantasía”, sostuvo el abogado en declaraciones previas.

También se estableció que el autor material del ataque participaba en comunidades virtuales vinculadas al “true crime”, donde se exaltaban hechos violentos como la masacre de Columbine, ocurrida en Estados Unidos en 1999.

La causa sigue en etapa de investigación y la situación procesal del adolescente liberado podría modificarse a medida que se incorporen nuevas pruebas. Mientras tanto, el caso reaviva el debate sobre la violencia escolar, la responsabilidad penal juvenil y el impacto de los entornos digitales en conductas de riesgo.