Concepción del Uruguay fue reconocida como “Ciudad del Conocimiento” por su modelo de innovación y desarrollo

El intendente y la viceintendenta de Concepción del Uruguay recibieron el premio

La ciudad de Concepción del Uruguay alcanzó un importante reconocimiento al ser distinguida con el sello “Ciudad del Conocimiento”, otorgado por la Red de Innovación Local. La ceremonia se realizó el 13 de mayo en el Teatro El Círculo, donde autoridades locales recibieron el galardón.

El intendente José Lauritto y la viceintendenta Rossana Sosa Zitto encabezaron la delegación que participó del evento, marcando un hito en la proyección regional de la ciudad.

Este reconocimiento no solo premia resultados concretos, sino que valida una estrategia de gestión pública basada en la innovación, la eficiencia y la articulación entre sectores. En el caso de Concepción del Uruguay, se destaca la integración entre el ámbito tecnológico, educativo y productivo, logrando alinear la formación académica con las demandas del mercado laboral.

Uno de los motores del premio

Uno de los pilares clave de este proceso es el Polo Tecnológico “La Nube”, concebido como un espacio estratégico para impulsar la economía del conocimiento.

Allí se promueve la radicación de empresas tecnológicas y la capacitación de jóvenes en habilidades digitales, favoreciendo la generación de empleo calificado y la retención de talento local.

Desde el municipio remarcaron que este logro es el resultado de un trabajo colectivo y multidisciplinario, en el que participaron áreas técnicas, representantes del sector productivo, universidades y actores vinculados a la industria del software.

Sobre la Red de Innovación Local

Con más de una década de trayectoria en América Latina, utiliza estos sellos para destacar a gobiernos que implementan soluciones innovadoras frente a desafíos urbanos. En esta edición, Concepción del Uruguay integró un grupo selecto de 37 ciudades argentinas reconocidas, junto a localidades como Rosario, Luján, Escobar y Venado Tuerto.

El premio pone en valor no solo las obras o proyectos visibles, sino también la sostenibilidad de las políticas públicas y la capacidad de generar soluciones a largo plazo. En este marco, la ciudad se posiciona en un mapa de vanguardia, donde el desarrollo económico, la innovación tecnológica y la calidad de vida avanzan de manera conjunta.