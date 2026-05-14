La raza Blonde d`Aquitaine gana terreno en la ganadería entrerriana: “Consume menos y rinde más”

Desde la localidad entrerriana de Pueblo Brugo, el productor ganadero Hugo Macchi impulsa la cría de la raza Blonde d'Aquitaine, una genética bovina originaria del sur de Francia que lentamente comienza a ganar espacio dentro de la producción ganadera argentina. Aunque reconoce que recién da sus primeros pasos en el sector, asegura que los resultados obtenidos lo convencieron de apostar de lleno a esta raza.

“La raza en francés la pronunciación es Blonde d'Aquitaine. Sería rubia de Aquitania, que es una zona del sur de Francia”, explicó Macchi a ELONCE Radio & Stream FM 98.7 al presentar las características de estos animales, cuya principal particularidad es la mansedumbre y el alto rendimiento cárnico.

El productor recordó que su interés surgió luego de atravesar problemas con toros Bradford que se habían vuelto agresivos. “No los podíamos manejar, saltaban los alambrados, atropellaban a la gente, era terrible”, relató. A partir de esa experiencia comenzó a investigar alternativas hasta llegar a esta raza. “Resultó ser una raza muy mansa, es como un perro prácticamente. Vos vas al campo y él te sigue junto con los perros”, aseguró.

Mansedumbre, facilidad de parto y alto rendimiento

Actualmente, Hugo Macchi posee poco más de un centenar de animales, aunque aclaró que trabaja principalmente con cruzas y no con ejemplares puros. Según explicó, el objetivo es aprovechar las ventajas genéticas de la raza para mejorar el rendimiento general del rodeo.

“La raza fue creada buscando mansedumbre, facilidad de parto y buen rendimiento en carne”, señaló. Entre las características más destacadas mencionó la contextura física de los terneros, que nacen pequeños pero crecen rápidamente. “Parecen una bolsa de huesos cuando nacen, pero al mes duplicaron el peso o más”, explicó.

En términos productivos, sostuvo que la diferencia es notable respecto de otras razas tradicionales. “Comúnmente un animal rinde entre 55 y 57% al gancho. Esta raza tiene un mínimo de 62 y llega hasta el 68% cuando se usa en cruza con Bradford”, detalló.

Además, remarcó otras particularidades que considera claves para el productor ganadero: “En pleno verano se quedan al sol, no buscan la sombra y comen lo que haya, incluso junco”. Para Macchi, esos factores convierten a la Blonde d'Aquitaine en una alternativa adaptable y eficiente.

El crecimiento de la raza en Argentina

Aunque la raza llegó al país hace más de cinco décadas, Macchi considera que nunca tuvo la difusión suficiente dentro del mercado ganadero nacional. “No sabemos por qué no fue muy difundida”, expresó.

Sin embargo, explicó que en los últimos años comenzaron a trabajar junto a productores y criadores para darle mayor visibilidad. “Empezamos a ir a los medios, a los remates y a hablar con frigoríficos. Recién ahora se está empezando un poquito a aceptar”, afirmó.

Según indicó, uno de los principales desafíos sigue siendo la resistencia al cambio dentro del sector agropecuario. “Hay gente que dice: ‘Yo siempre hice Hereford, ¿por qué voy a cambiar?’”, comentó. Aun así, aseguró que muchos productores comenzaron a probar la raza luego de observar los resultados productivos.

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En relación con el peso de faena, explicó que estos animales alcanzan entre 600 y 800 kilos en Argentina y pueden superar los 1.000 kilos en sistemas intensivos europeos. “En un año y medio o casi dos ya estarían en el peso de faena actual”, sostuvo.

Una nueva asociación y el objetivo de expandirse

Otro de los pasos importantes para impulsar el crecimiento de la raza fue la reciente conformación de la Asociación Argentina de Criadores de Blonde d'Aquitaine, una entidad que buscará nuclear productores de distintas provincias.

“La formamos antes de anoche”, contó Macchi entre risas, al explicar que actualmente trabajan en la tramitación de la personería jurídica en Paraná. La iniciativa comenzó con 22 productores de Entre Ríos y Corrientes, aunque la intención es incorporar criadores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta y otras provincias.

El productor destacó además que este año la raza volverá a estar presente en la Exposición Rural de Palermo, donde participa desde hace aproximadamente dos décadas.

En paralelo, aseguró que el contexto económico actual favorece nuevamente a la ganadería y que muchos productores evalúan regresar a la actividad tras años de agricultura intensiva. “Estamos pasando por un buen momento. El mercado internacional necesita carne”, afirmó.

Finalmente, Macchi consideró que Argentina deberá avanzar hacia un nuevo modelo productivo orientado a animales más pesados para abastecer la demanda externa. “La carne de ternera en Europa no se consume. Allá una costeleta es tres veces más grande que la nuestra”, explicó.

Con genética francesa, crecimiento acelerado y cada vez más productores interesados, la raza Blonde d'Aquitaine busca abrirse camino en la ganadería argentina y consolidarse como una alternativa productiva de alto rendimiento.