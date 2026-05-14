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Economía Tras el dato del Indec

Jubilaciones, AUH y asignaciones de Anses: cuánto aumentarán y los montos a cobrar en junio

La difusión de la inflación de abril activa el incremento de los haberes para jubilados, pensionados y otros beneficiarios de la ANSES. Cuánto cobrarán en el sexto mes de 2026.

14 de Mayo de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: (Archivo).

La difusión de la inflación de abril activa el incremento de los haberes para jubilados, pensionados y otros beneficiarios de la ANSES. Cuánto cobrarán en el sexto mes de 2026.

Las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones que paga la ANSES aumentarán 2,6% en junio en línea con el dato de inflación de abril, que informó este jueves el INDEC.

Así, el haber mínimo será de $403.396,63 en el sexto mes del año, sin contar con el bono de $70.000 adicional que el Gobierno ya adelantó que otorgará a los que menos ganan. Al sumar ese refuerzo, esa jubilación pasaría a $473.393,63.

El alza para las jubilaciones y otras asignaciones de la ANSES se rige por la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que sigue la evolución mensual de los precios.

Ese mecanismo también se aplica para actualizar otras prestaciones que paga la ANSES. Así, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) subirán a $144.959,44 en junio.

 

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto cobrarán en junio

 

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024. De acuerdo con ese cálculo, los haberes quedarán en junio de la siguiente manera, sin contar el bono:

 

  • La jubilación mínima: $403.396,63;
  • La jubilación máxima: $2.714.477,30
  • La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $322.717,30;
  • Las Pensiones no Contributivas (PNC): $282.377,67;
  • La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $184.535,54. En tanto, el bono de refuerzo para los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo suele confirmarse en los días previos al inicio del cronograma mensual de pagos.

Desde hace dos años, ese extra está congelado en hasta $70.000 mensuales. Además, en junio, los titulares de jubilaciones y pensiones recibirán la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como medio aguinaldo.

 

 

Aumento AUH y otras asignaciones de ANSES

 

La AUH y otras asignaciones quedarían desde junio de la siguiente manera, dada la inflación de 2,6% en abril que reportó el INDEC.

  • La Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.959,44.
  • La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $144.959,44.
  • La asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $72.487,93 para el primer escalón de ingresos.

Temas:

Anses indec jubilados y pensionados jubilaciones AUH asignaciones
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