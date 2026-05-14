La inflación de alimentos fue de 1,5%: los productos que subieron y los que bajaron de precio

El rubro es uno de los que tienen mayor incidencia en el costo de vida de todo el país. El mes pasado fue la segunda división con menor aumento. Los alimentos que más subieron y los que bajaron de precio en abril, según el Indec.
La inflación de alimentos alcanzó el 1,5% en abril. El dato mensual se ubicó 1,1 puntos por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 2,6%, de acuerdo con lo que informó este jueves el INDEC.
El aumento en los precios de los alimentos es el que más afecta a los sectores vulnerables, que destinan la mayor parte de su ingreso a cubrir la canasta básica. Por eso, es uno de los rubros con mayor incidencia en el costo de vida de todo el país.
Por encima del nivel general
A lo largo del primer cuatrimestre del año, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas mostró un alza del 13,5%, lo que representó 1,2 puntos porcentuales por encima del nivel general de la inflación acumulada en ese período (12,3%).
De acuerdo con los datos del INDEC, en la comparación mensual, los diez productos que más subieron de precio fueron: cebolla, lechuga, batata, naranja, queso cremoso, leche fresca entera en sachet, filet de merluza fresco, hamburguesas congeladas, galletitas dulces envasadas sin relleno y azúcar.
En abril respecto del mes previo, la región noreste, con una suba del 2,4% fue en la que más se incrementó la inflación del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, seguida por la región pampeana y la patagonia (1,8% cada una). Detrás se ubicaron las alzas registradas en noroeste (1,5%), GBA (1,2%) y cuyo (0,4%).
Los 10 alimentos que más subieron de precio en abril
Los diez alimentos que más aumentaron de precio en abril con respecto a marzo fueron los siguientes:
Cebolla: 12,9%.
Lechuga: 11,6%.
Batata: 10,1%.
Naranja: 9,5%.
Queso cremoso: 5,3%.
Leche fresca entera en sachet: 4,8%.
Filet de merluza fresco: 4,7%.
Hamburguesas congeladas: 4,1%.
Galletitas dulces envasadas sin relleno: 3,7%.
Azúcar: 3,1%.
Por encima de la inflación general, subieron también el queso sardo (3%), la salchicha tipo Viena (2,9%), el dulce de leche (2,9%), el salchichón (2,8%), el pan francés tipo flauta (2,7%), el aceite de girasol (2,7%) y la papa (2,7%).
Los alimentos que bajaron de precio en abril
En abril también hubo un grupo de alimentos que anotaron deflación en relación con marzo. Fueron los siguientes:
Pan de mesa: -0,1%.
Arroz blanco simple: -0,3%.
Nalga: -0,7%.
Pollo entero: -0,9%.
Asado: -1,5%.
Manzana deliciosa: -2,5%.
Banana: -5,8%.
Limón: -15,1%.
Tomate redondo: -16,5%.