Impuesto Rural y subrural: los topes de aumento fijados para 2026

El Gobierno de Entre Ríos oficializó la actualización del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural para el período fiscal 2026 mediante el decreto Nº 1194, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, al que tuvo acceso Elonce.

La medida aprobó nuevos “Valores Unitarios Básicos” por hectárea para las parcelas rurales distribuidas en las 37 zonas agroecológicas económicas uniformes de la provincia, los cuales serán utilizados para la liquidación del tributo correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

Además, se actualizaron las tablas de tramos y alícuotas aplicables a inmuebles rurales y subrurales, conforme a lo previsto en la Ley Impositiva Nº 9622 y sus modificatorias.

Tope de aumento y mínimo anual

El decreto estableció un tope del 30% en el monto del impuesto básico determinado para 2026 respecto al calculado durante el período fiscal 2025. La disposición alcanzará a partidas rurales y subrurales, aunque contempla excepciones en casos de modificaciones de avalúos por ampliaciones o cambios de superficie.

La normativa también aclaró que, si tras la aplicación del tope el impuesto resultara inferior al mínimo anual vigente, se aplicará igualmente el piso establecido por el Gobierno provincial, que actualmente asciende a 14.000 pesos.

Según se indicó en los fundamentos del decreto, la actualización responde a estudios técnicos elaborados por el Ministerio de Desarrollo Económico y a la necesidad de adecuar los valores fiscales a las condiciones productivas y territoriales actuales.

Beneficios para contribuyentes

El Ejecutivo provincial también dispuso beneficios fiscales para quienes mantengan regularidad en el pago del tributo.

En ese sentido, se estableció un descuento del 15% para contribuyentes considerados “buenos pagadores”, es decir, aquellos que abonaron en término las cuotas correspondientes al período fiscal 2025.

Asimismo, quienes opten por el pago anual del impuesto durante 2026 accederán a una bonificación adicional del 10%, siempre que cumplan con las fechas de vencimiento establecidas por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

El decreto indicó además que ATER será el organismo encargado de implementar los procedimientos administrativos necesarios para aplicar las modificaciones aprobadas para el ejercicio fiscal 2026. Elonce.com

Entre Ríos actualizó el Impuesto Rural y fijó topes de aumento para 2026 by elonceweb