Una lampalagua de gran tamaño apareció en un kiosco y sorprendió a clientes

El reptil apareció dentro de un drugstore en Salta, y causó alarma entre clientes y comerciantes. Personal especializado tomó intervención para retirar el animal del lugar.
Una inesperada escena generó sorpresa en la provincia de Salta luego de que una lampalagua apareciera dentro de un comercio y obligara a la intervención de personal especializado.
El episodio ocurrió en la localidad de El Quebrachal, donde comerciantes y vecinos alertaron a las autoridades tras descubrir al reptil dentro de un drugstore ubicado sobre avenida San Martín.
Según trascendió, la serpiente fue detectada dentro del local comercial, lo que provocó preocupación entre quienes se encontraban en la zona.
Tras el aviso, efectivos de la División Policía Rural y Ambiental acudieron rápidamente para controlar la situación y evitar riesgos tanto para las personas como para el animal.
El ejemplar fue capturado y posteriormente resguardado para su traslado a un entorno seguro.
Qué es una lampalagua
La lampalagua, también conocida como boa constrictora, es una serpiente de gran tamaño que habita distintas regiones del norte argentino.
Aunque puede generar temor por sus dimensiones, especialistas remarcan que no es venenosa y que suele evitar el contacto con las personas. En muchos casos, estos reptiles ingresan a zonas urbanas en busca de refugio, alimento o calor.
Los ejemplares adultos pueden superar los dos metros de largo y desempeñan un rol importante en el ecosistema al controlar poblaciones de roedores y otras especies pequeñas.
Por qué suelen aparecer en zonas urbanas
Especialistas explican que durante períodos de altas temperaturas o cambios climáticos bruscos es más frecuente observar serpientes en áreas urbanas o cerca de viviendas y comercios.
En el norte argentino se registraron distintos episodios similares en los últimos meses, con lampalaguas encontradas en casas, vehículos, escuelas y predios urbanos.
Qué hacer si aparece una serpiente
Las autoridades recomiendan no intentar capturar al animal; mantener distancia; evitar movimientos bruscos y llamar inmediatamente a personal especializado o al 911.
Además, remarcan la importancia de preservar la fauna silvestre y permitir que especialistas realicen el rescate de forma segura.