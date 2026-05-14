“Tratamos de vernos mejor en cada partido”: el análisis de Eduardo Coudet tras el triunfo

Eduardo Coudet analizó la clasificación de River a las semifinales del Torneo Apertura después del triunfo por 2 a 0 frente a Gimnasia y dejó varias definiciones sobre el presente del equipo.

El entrenador destacó el rendimiento colectivo, habló de las ausencias de Kendry Páez e Ian Subiabre, llevó tranquilidad por el estado físico de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña y, además, evitó profundizar sobre las polémicas arbitrales que rodearon el encuentro entre Rosario Central y Racing Club.

“Han quedado buenas sensaciones. En cada partido tratamos de vernos mejor. Es un desgaste físico muy importante y se hace difícil”, expresó Eduardo Coudet al comenzar la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en el Monumental.

La explicación por los ausentes y la tranquilidad por Montiel

Durante la conferencia, el entrenador fue consultado por las ausencias de Kendry Páez e Ian Subiabre, dos futbolistas que no estuvieron entre las principales variantes del equipo en el encuentro ante Gimnasia.

“Todos tienen la posibilidad. Nada más. Esto desactiva cualquier misterio posible. Hay que estar preparado para cuando te toque”, respondió el DT al explicar las decisiones tomadas para el partido.

Además, Eduardo Coudet aseguró que tanto Gonzalo Montiel como Marcos Acuña fueron reemplazados únicamente por precaución y descartó lesiones musculares importantes de cara al próximo compromiso.

“Marcos me dijo que estaba contracturado pero terminaba el primer tiempo. Lo de Cachete era una sobrecarga. Preferimos no correr un riesgo innecesario”, señaló el entrenador de River.

El elogio a Juanfer Quintero

Otro de los temas centrales de la conferencia fue el rendimiento de Juan Fernando Quintero, quien volvió a ser determinante para el equipo y recibió un fuerte respaldo por parte del entrenador.

“Juanfer tiene una cabeza diferente”, sostuvo Eduardo Coudet, quien además destacó las características futbolísticas del colombiano en medio de un tramo decisivo de la temporada.

“Es importante para nosotros. Es imposible que a alguien no le guste cómo juega Quintero”, agregó el DT millonario al referirse al mediocampista, que venía de marcar un gol agónico frente a San Lorenzo.

River avanzó a semifinales después de una actuación sólida ante Gimnasia y ahora se prepara para enfrentar a Rosario Central en busca de un lugar en la final del Torneo Apertura.

La pregunta que eligió no responder

En otro tramo de la conferencia, Eduardo Coudet fue consultado por las polémicas arbitrales registradas en la clasificación de Rosario Central frente a Racing, aunque optó por no ingresar en ese debate.

“La verdad hay que llegar de la mejor manera y pensar el partido que podemos hacer. Tenemos un rival muy difícil enfrente”, respondió el entrenador.

Finalmente, el DT remarcó que el principal objetivo del plantel continúa siendo mejorar el funcionamiento colectivo en la recta decisiva del campeonato.