Habrá velada de boxeo profesional en el Club Paracao

REDACCIÓN ELONCE
La velada de boxeo profesional se realizará este viernes en el Club Paracao con diez peleas amateur y el combate de fondo entre Franco “El Yunque” Catena y Gabriel “Ringo” Morzán.
La velada de boxeo profesional que se realizará este viernes en el Club Paracao promete una noche cargada de emoción, combates amateur y un esperado fondo profesional protagonizado por el paranaense Franco “El Yunque” Catena frente al bonaerense Gabriel “Ringo” Morzán. El evento contará con diez peleas amateurs y reunirá a boxeadores locales en una de las carteleras más importantes del año para el boxeo de Paraná.
El organizador del evento, Wenceslao Mansilla, expresó su entusiasmo por una nueva jornada deportiva en el club. “La verdad que muy contento de una nueva velada acá en Paracao. Es la novena que vamos a organizar, así que con las mejores expectativas y terminando con la organización”, afirmó.
Además, destacó la presencia de peleadores formados en la institución y anticipó una programación cargada de actividad. “Va a haber varios peleadores del club que se han formado acá, tres peleas por el trofeo de los 80 años del club y el fondo profesional de Franco Catena con Gabriel Morzán de Buenos Aires”, detalló.
Una noche cargada de peleas y expectativa
La actividad comenzará este viernes desde las 21:30 con exhibiciones y combates amateurs antes del cierre profesional. Mansilla explicó que el objetivo es ofrecer un espectáculo dinámico y familiar. “La gente sabe que cuando viene acá a Paracao la pasa bien y hay rica comida y bebida fría”, comentó entre risas.
El organizador también confirmó que el pesaje profesional se realizará previamente en el club. “Mañana a las 18 es el pesaje profesional acá en el club y el viernes arrancamos puntual para terminar antes de la una de la mañana”, señaló.
En cuanto a las entradas, informó que las anticipadas tienen un valor de $12.000 y pueden adquirirse en la secretaría del club, mientras que en puerta costarán $15.000.
Franco Catena va por otra gran noche en Paraná
El protagonista principal de la noche será Franco Catena, quien volverá a pelear como local ante su público. “Muy contento también de ser protagonista de vuelta de una noche en el Club Paracao”, expresó el púgil paranaense.
Sobre la preparación para el combate frente a Gabriel “Ringo” Morzán, Catena aseguró que llega en óptimas condiciones. “Como siempre, con mucha regularidad y disciplina, así que estoy óptimo”, afirmó.
El boxeador también contó que junto a su equipo analizaron al rival para planificar la estrategia de pelea. “Algo sabemos. Sobre todo lo estuvo mirando mi entrenador para darme algunas directivas y vamos a intentar plantear la pelea en base a eso”, explicó.
El crecimiento del boxeo local y nuevos talentos
Catena además valoró el crecimiento del boxeo en Paraná y la aparición de nuevos gimnasios y oportunidades para los jóvenes deportistas. “Últimamente el boxeo de Paraná ha crecido muchísimo. Hay muchos más gimnasios y eventos, entonces todas esas cosas son oportunidades para los chicos del deporte”, sostuvo.
En la cartelera amateur también habrá lugar para debutantes y jóvenes promesas. Uno de ellos será Bruno Bogñat, quien tendrá su primera experiencia arriba del ring. “Cuando me habían tanteado estaba nervioso, pero con el transcurso de la semana Wense me dio confianza”, contó.
La velada cerrará con el esperado combate profesional entre Franco “El Yunque” Catena y Gabriel “Ringo” Morzán, en una noche que buscará consolidar el crecimiento del boxeo local y seguir fortaleciendo el deporte en Paraná.