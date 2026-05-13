Marcas de camionetas congelan precios y ofrecen financiación para sostener ventas: cuánto cuestan

Las camionetas medianas continúan siendo uno de los segmentos más fuertes de la industria automotriz argentina, aunque durante los últimos meses comenzaron a mostrar señales de desaceleración en las ventas. La creciente competencia de modelos importados y el desembarco de nuevas marcas chinas obligaron a las terminales a reforzar estrategias comerciales con congelamiento de precios, bonificaciones y planes de financiación.

Actualmente, modelos como la Toyota Hilux, la Ford Ranger y la Volkswagen Amarok siguen liderando el mercado y ocupan lugares dentro del top ten general de patentamientos en Argentina. Sin embargo, los números muestran caídas frente al mismo período del año pasado según publicó iProfesional.

A pesar de la retracción, las automotrices buscan mantener el atractivo comercial de sus productos mediante promociones agresivas. A las nacionales se suman también modelos importados como la Chevrolet S10, que compite con planes de financiación y valores más competitivos.

Toyota Hilux y Ford Ranger lideran el mercado

La Toyota Hilux continúa siendo la camioneta más vendida del país. Sus precios arrancan en $40.589.000 y llegan hasta $89.327.000, con valores congelados durante mayo. En el acumulado anual alcanzó las 10.183 unidades patentadas.

Sin embargo, incluso el modelo líder evidencia el impacto del nuevo escenario: las ventas de Hilux registran una caída del 15% durante el primer cuatrimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior. Aun así, mantiene la versión de entrada de gama más accesible dentro de las pick-ups nacionales de cabina doble, caja manual y tracción simple.

En segundo lugar aparece la Ford Ranger, cuyos precios oscilan entre $43.500.000 y $84.291.660. La marca mantuvo los valores congelados luego de aplicar rebajas en meses anteriores y actualmente ofrece la versión tope de gama más accesible frente a Hilux.

Amarok busca recuperarse con fuertes rebajas

La Volkswagen Amarok quedó tercera en ventas dentro del segmento, con 5.657 unidades patentadas en el año. Sin embargo, es una de las que registra la mayor caída: un retroceso del 41% frente al mismo período de 2025.

Para recuperar competitividad, Volkswagen aplicó descuentos que llegan hasta el 7% según la versión, con rebajas cercanas a los $7 millones. Actualmente, los precios van desde $51.928.800 hasta $93.430.750.

Fiat Titano y Ram Dakota buscan crecer

Entre las nuevas apuestas nacionales aparece la Fiat Titano, cuyos precios se ubican entre $50.230.000 y $69.410.000. El modelo ofrece precios congelados y financiación a tasa fija de hasta $35.000.000 en 12 meses con TNA del 0%.

Además, la Titano logró posicionarse como la camioneta nacional con la versión full más económica. En lo que va del año lleva patentadas 1.807 unidades, ubicándose cerca de la Chevrolet S10, importada desde Brasil, que acumula 1.922 patentamientos.

Por su parte, la Ram Dakota mantiene precios entre $70.040.000 y $72.070.000. La marca ofrece financiación exclusiva de hasta $35.000.000 a tasa fija 0% en 12 meses y una bonificación adicional de $1.700.000 para intentar fortalecer sus ventas en el competitivo mercado argentino.