Una marca china lanzó planes de ahorro para autos 0km importados en 84 cuotas: cuánto se paga por mes

Los planes de ahorro de JAC Motors marcan un nuevo movimiento dentro del mercado automotor argentino. La automotriz JAC Motors lanzó una propuesta que permite adquirir vehículos importados en 84 cuotas, con una tasa preferencial que busca adaptarse a un contexto donde el crédito tradicional es limitado.

El sistema replica el esquema clásico ya conocido en el país: grupos de suscriptores que abonan mensualmente con el objetivo de acceder a un vehículo antes de completar el total del plan. En este caso, el plazo se extiende a siete años, una duración que apunta a reducir el impacto de la cuota mensual.

La adjudicación del vehículo puede concretarse mediante sorteo o licitación. Este mecanismo permite que los usuarios accedan a un 0 km sin necesidad de contar con el dinero total desde el inicio ni recurrir a préstamos bancarios, lo que amplía el universo de posibles compradores.

Cuotas y costos del sistema

Dentro de los planes de ahorro de JAC Motors, uno de los ejemplos más representativos es el correspondiente al modelo JAC S2 FL, en su versión manual, considerado uno de los SUV más accesibles de la marca en Argentina.

Para mayo de 2026, los valores informados son los siguientes: el plan contempla 84 cuotas, con un derecho de suscripción y sellado de $1.128.438,56, una carga administrativa de $4.682.908,00 y costos asociados —como impuestos, tasas y seguro de vida— que ascienden a $1.274.312,97.

En este esquema, la cuota mensual estimada se ubica en torno a los $443.700. Sin embargo, desde la compañía aclaran que este valor puede modificarse con el tiempo, ya que depende del precio del vehículo y de las actualizaciones propias del sistema de ahorro.

Modelos disponibles en Argentina

La propuesta no se limita a un solo vehículo, sino que incluye toda la gama comercializada por la marca en el país. Entre los modelos disponibles se encuentran el JAC S2 FL, el JAC JS6 PHEV, el JAC JS8 PRO y la pickup JAC T9 Luxury.

Esta diversidad permite atender distintos perfiles de usuarios, desde quienes buscan un SUV urbano accesible hasta quienes necesitan mayor espacio o una herramienta de trabajo versátil.