Los modelos importados ya representan el 15% del mercado automotor argentino

El mercado automotor argentino atraviesa una etapa de reconfiguración en la que los modelos importados comienzan a ocupar un rol cada vez más relevante. Durante abril, según datos de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA).
El mercado automotor argentino atraviesa una etapa de reconfiguración en la que los modelos importados comienzan a ocupar un rol cada vez más relevante. Durante abril, según datos de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA), se registraron 7.085 patentamientos, lo que equivale al 15% del total del mercado, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido.
Este avance no responde solo a una cuestión de volumen, sino también a un cambio en la demanda. Los consumidores priorizan cada vez más vehículos con mayor nivel de equipamiento, eficiencia energética y opciones dentro de segmentos en expansión, como los SUVs y los eléctricos. En este contexto, la oferta importada se posiciona como protagonista frente a una industria local que enfrenta nuevos desafíos.
En palabras de Ernesto Cavicchioli, presidente de CIDOA, “los resultados muestran un mercado en plena transformación, donde la innovación y la diversidad de productos impulsan el crecimiento de las marcas importadas en el país”.
Ranking de marcas: dominio asiático en los importados
El liderazgo de abril estuvo claramente marcado por el avance de marcas asiáticas, con fuerte presencia de fabricantes chinos:
BYD: 1.701 unidades (24,01%)
BAIC: 933 unidades (13,17%)
Hyundai: 628 unidades (8,86%)
Chery: 586 unidades (8,27%)
Haval: 458 unidades (6,46%)
Kia: 441 unidades (6,22%)
BMW: 347 unidades (4,90%)
MG: 345 unidades (4,87%)
Foton: 219 unidades (3,09%)
Changan: 212 unidades (2,99%)
Jetour: 168 unidades
King Long: 132 unidades
JAC: 96 unidades
DFSK: 95 unidades
Suzuki: 90 unidades
Volvo Trucks: 89 unidades
Subaru: 69 unidades
MINI: 58 unidades
Dongfeng Camiones: 55 unidades
Mitsubishi: 54 unidades
Porsche: 41 unidades
Shineray: 36 unidades
KYC: 32 unidades
GAC Motor: 31 unidades
JMEV: 23 unidades
Forthing: 23 unidades
Volvo: 21 unidades
JMC: 20 unidades
Isuzu: 15 unidades
Great Wall: 14 unidades
Land Rover: 11 unidades
Zanella: 9 unidades
Geely: 7 unidades
Arcfox: 7 unidades
Yutong: 6 unidades
Dongfeng Autos: 4 unidades
Alfa Romeo: 3 unidades
Maxus: 3 unidades
XEV: 3 unidades
Hino: 2 unidades
Ferrari: 1 unidad
Kaiyi: 1 unidad
Los modelos más vendidos marcan tendencia
El ranking por modelos también refleja el peso de los SUVs y eléctricos dentro de la oferta importada:
BAIC BJ30: 716 unidades
BYD Atto 2: 694 unidades
BYD Dolphin Mini: 457 unidades
Hyundai HB 20: 422 unidades
BYD Song Pro: 382 unidades
Kia K3: 352 unidades
Chery Tiggo 7: 326 unidades
Haval Jolion: 242 unidades
Haval H6: 216 unidades
MG ZS: 211 unidades
Entre los destacados del mes también aparecen modelos como el Changan CS55 (211 unidades), BYD Shark (49), Chery Arrizo 8 (43), Foton Tunland (32), Foton Wonder (8), BAIC BJ60 (4) y Changan Deepal S07 (1).
El dato clave es la concentración: las diez primeras marcas explican más del 82% de las ventas dentro del universo importado. Este escenario muestra un mercado cada vez más competitivo, con jugadores que crecen rápidamente apalancados en precio, tecnología y disponibilidad de producto.
Así, abril dejó en claro que los importados no solo ganan volumen, sino también influencia en la configuración del negocio automotor argentino.