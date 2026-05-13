Incorporan un nuevo requisito para obtener la licencia profesional en Entre Ríos

La Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos informó la incorporación de nuevos requisitos para gestionar la licencia profesional interjurisdiccional en la provincia, en el marco de la entrada en vigencia del Decreto Nº 835/2026-E-GER-GOB.

La medida alcanza a las licencias de las clases C, D y E y modifica parte de la documentación exigida para acceder a determinadas categorías vinculadas al transporte profesional.

Uno de los cambios principales establece que quienes tramiten la Licencia Profesional Clase D, en cualquiera de sus subcategorías, no podrán figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Qué documentación deberán presentar

Desde el organismo provincial explicaron que la nueva disposición se implementa a partir de la adhesión de Entre Ríos a las condiciones establecidas en el Decreto Nacional 196/2025.

En ese contexto, la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial será la encargada de solicitar y verificar la documentación presentada por cada solicitante antes de autorizar el avance del trámite de la licencia profesional.

Además, se indicó que en los casos vinculados con la categoría D4 asociada a licencias particulares de clases A o B, el sistema nacional no permite actualmente realizar el control automático de antecedentes a través del Sistema de Infracciones y Antecedentes Federales (SIAF).

Por ese motivo, y de manera transitoria, los Centros Emisores de Licencias deberán exigir el Certificado de Libre Inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Cómo se obtiene el certificado

El certificado requerido para acceder a la licencia profesional podrá gestionarse de manera online a través del portal oficial del Gobierno de Entre Ríos.

Según precisaron desde la Provincia, el trámite no tiene costo y solamente requiere contar con una dirección de correo electrónico válida.

El documento tiene un plazo estimado de emisión de hasta 48 horas y una vigencia de 60 días desde su expedición.

Finalmente, una vez presentada toda la documentación correspondiente, el Centro Emisor evaluará si el solicitante reúne las condiciones necesarias para continuar con el trámite y acceder a la habilitación profesional correspondiente.