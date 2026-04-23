Debe más de 7 millones de pesos de cuota alimentaria y le impusieron severas sanciones

Una Unidad Procesal de Familia de Bariloche resolvió la prohibición de egreso del territorio nacional y la retención de la licencia de conducir como parte de una batería de medidas orientadas al cumplimiento de las responsabilidades parentales que mantiene el progenitor.

La decisión no se agotó en esas medidas: el fallo avanzó sobre un terreno cada vez más utilizado para administrar dinero y puso bajo la lupa las billeteras virtuales. La Unidad Procesal ordenó oficios a plataformas como Mercado Pago, Ualá y Naranja X para identificar cuentas y saldos del demandado y detectar fondos embargables.

En la misma resolución, la jueza interviniente advirtió a la empleadora del hombre por el incumplimiento de los requerimientos de información en el expediente. También ordenó comunicar la restricción a los organismos de frontera para impedir cualquier salida del país y bloqueó el uso y la renovación del registro de conducir.

La sentencia monitoria se dictó sobre una deuda que se acumuló con el paso del tiempo sin que el hombre cumpliera con los pagos. La ejecución avanzó para hacer efectivo ese crédito, en un contexto donde la mujer sostuvo la necesidad de medidas que produzcan resultados concretos.

Multa diaria para la empleadora del deudor de la cuota alimentaria

El expediente también expuso dificultades en la aplicación de otras medidas. La empleadora del hombre no respondió a los oficios judiciales que debían informar sobre retenciones salariales ni sobre la existencia de otros embargos. Esa falta de datos impidió conocer con precisión qué descuentos se aplicaban y bajo qué condiciones.

Frente a esa situación, la Unidad Procesal reiteró el requerimiento, fijó un plazo de cinco días para que la empresa respondiera y estableció una multa diaria en caso de incumplimiento. La decisión apuntó a obtener información clave para sostener la ejecución.

La resolución también incluyó un pedido de informes al Registro Público de Juicios Universales para determinar si el hombre tiene o ha tenido participación en procesos sucesorios. En caso de detectarse esa situación, que el acusado habría ocultado, la jueza interviniente podrá avanzar sobre los derechos hereditarios que le correspondieran como parte de la ejecución.

Todas estas medidas se inscribieron dentro de las atribuciones que tienen juezas y jueces de familia para intervenir en ejecuciones de alimentos. Se trata de herramientas orientadas a sostener el proceso y generar condiciones que permitan que las decisiones judiciales se cumplan

La jueza que aplica creativas medidas a los deudores

Las parejas que se separan y comienzan a transitar el camino de la crianza compartida de un hijo, se enfrentan al desafío de llegar a un acuerdo económico para solventar el crecimiento de su niño. Muchas veces los padres incumplen el pago de la cuota alimentaria y el conflicto llega a instancias judiciales, la jueza Marissa Palacios es la responsable de emitir creativas sentencias para lograr el pago de la manutención.

La obligación alimentaria se entiende como una obligación a cargo de ambos progenitores, con un monto determinado según la capacidad económica del demandado. Esa cuota está destinada a solventar todos los gastos que necesitan los niños para su desarrollo, como la vivienda, salud, educación, vestimenta, alimentación y actividades de ocio, es decir lo que necesita una persona para desarrollar todas sus potencialidades.

Las sentencias que prohíben actividades

La jueza Palacios en declaraciones a LM Cipolletti explicó: “Fijamos la cuota alimentaria cuando papá y mamá no viven juntos y los chicos están a cargo de uno o de otro, el cuidado personal es compartido pero lo que cambia es la residencia principal y allí es donde están las mayores tareas de cuidado y por eso se tiene que fijar una cuota de alimentos”.

Palacios impuso creativas medidas razonables como la retención del carnet de conducir, con la imposibilidad de emitir o renovar la licencia, lo que provoca la imposibilidad de trasladarse en su vehículo y constituye una dificultad en su cotidianeidad. Una sentencia prohibió el ingreso del padre deudor a la cancha de fútbol del equipo del que es fanático, esta medida se realiza con oficios que se envían a los organizadores de los torneos o partidos para evadir el ingreso del demandado.

Otro ejemplo fue la prohibición para un progenitor deudor de tener la titularidad de una línea telefónica.