“Que su música no pare nunca más”: el pedido de la familia del Indio Solari tras el velatorio

La familia de Carlos Alberto “Indio” Solari difundió un mensaje de agradecimiento una vez finalizado el multitudinario velorio del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. A través de la cuenta oficial del artista en redes sociales, expresaron su reconocimiento a los miles de seguidores que se acercaron a despedirlo y destacaron el esfuerzo realizado para concretar el homenaje.

“Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron”, señalaron en el comienzo del texto. Luego, agregaron que la lluvia marcó el final de la jornada y convocaron a los fanáticos a continuar recordándolo desde sus hogares.

La publicación también estuvo dirigida a quienes participaron de la organización del velorio, que reunió a una multitud durante varias horas. “Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord”, expresaron.

“Dolores dulces”

En otro tramo del mensaje, los familiares evocaron palabras que el propio Solari había compartido en vida sobre las despedidas y el recuerdo de quienes ya no están.

“Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida”, escribieron, en una de las frases que más repercusión generó entre los seguidores.

El texto también reveló un gesto simbólico que el músico habría dejado antes de su partida. Según indicaron, Solari pensó en cada detalle y dejó encendidos los equipos con los que trabajaba habitualmente.

El legado musical

“Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba”, manifestaron.

Además, aseguraron que esa decisión representó un mensaje para quienes continúan disfrutando de su obra. “Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso”, afirmaron.

La despedida concluyó con una frase breve y contundente que sintetizó el sentimiento de sus familiares y seguidores: “Que su música no pare nunca más”. Elonce.com