Indemnizarán con $24 millones a una profesora golpeada al separar una pelea entre alumnos

Una profesora de Educación Física quedó inconsciente tras intentar frenar una pelea durante un torneo intercolegial de handball. La Justicia confirmó la responsabilidad de los colegios, del organizador y del alumno agresor, y fijó una indemnización de $24,6 millones más intereses.
La indemnización a una profesora golpeada al separar una pelea entre alumnos fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que responsabilizó a dos instituciones educativas, al organizador de un torneo intercolegial de handball y al estudiante agresor por las graves lesiones que sufrió la docente durante un encuentro disputado en el CENARD, en la ciudad de Buenos Aires.
El episodio ocurrió el 3 de noviembre de 2018, al finalizar un partido entre el Instituto Madre de los Emigrantes y el Instituto Giovanni Pascoli. Una discusión entre jugadores derivó en una pelea dentro del campo de juego y, cuando la profesora intentó intervenir para separar a los adolescentes, recibió un fuerte golpe de puño en el rostro que la dejó inconsciente.
Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió lesiones dentales, daños en un ojo y secuelas psicológicas que afectaron tanto su vida cotidiana como su desempeño profesional. Según la pericia psicológica incorporada al expediente, el trauma le impidió volver a dar clases frente a un aula en las mismas condiciones que antes del hecho.
La responsabilidad de los colegios y los organizadores
La sentencia de primera instancia fue dictada el 19 de septiembre de 2025 por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 29. Posteriormente, la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó los recursos presentados por los demandados y confirmó la condena.
En el fallo, los jueces sostuvieron que las instituciones educativas y los organizadores tenían un deber de prevención y vigilancia durante el desarrollo de la actividad deportiva, por lo que consideraron que la agresión no constituyó un hecho imprevisible, publicó TN.
"El lamentable suceso, en definitiva, pudo ser previsto y muy probablemente evitado, de haber existido la necesaria vigilancia y cuidado de los asistentes/alumnos", señalaron los magistrados al fundamentar la resolución.
Los montos de la indemnización
El tribunal también entendió que las autoridades escolares debían impedir que los estudiantes participaran de una pelea dentro del campo de juego, especialmente en el marco de un evento organizado con fines educativos.
Por ese motivo, confirmó la responsabilidad del Club Italiano de José C. Paz, titular del Instituto Giovanni Pascoli; del docente organizador del torneo; del alumno agresor; y del Instituto Madre de los Emigrantes, publicó TN.
Al revisar la causa, la Cámara elevó los montos fijados en primera instancia y estableció una indemnización total de 24.600.000 pesos, más intereses. El resarcimiento quedó conformado por 18 millones de pesos por incapacidad sobreviniente, 6 millones por daño moral, 500.000 pesos para tratamiento psicológico y 100.000 pesos en concepto de gastos médicos.