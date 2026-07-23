La mamá de Gaspi compartió un desgarrador homenaje a un mes de la tragedia: “No te puedo olvidar”

REDACCIÓN ELONCE
La mamá de Gaspi publicó fotos inéditas del influencer a un mes y medio de su muerte en el accidente de helicópteros en Río de Janeiro. El emotivo mensaje conmovió a sus seguidores, que volvieron a expresarle su apoyo en las redes sociales.
La mamá de Gaspi volvió a emocionar a miles de seguidores del influencer al compartir un sentido homenaje en sus redes sociales, a un mes y medio de la tragedia en la que el creador de contenido perdió la vida durante un accidente de helicópteros en Río de Janeiro.
Con una serie de fotografías que recorren distintas etapas de la vida de su hijo, Michelle expresó el dolor que continúa atravesando con una frase tan breve como contundente: "No te puedo olvidar".
La publicación fue realizada en su cuenta de Instagram e incluyó imágenes inéditas de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi. Entre ellas se destacan una fotografía en la que ambos aparecen abrazados y sonriendo al aire libre, además de otra en la que el influencer era apenas un bebé y descansaba en brazos de su madre.
El mensaje despertó una inmediata reacción entre los seguidores del youtuber, quienes dejaron cientos de comentarios de acompañamiento y afecto para Michelle, recordando el impacto que tuvo Gaspi con su humor y su estilo irreverente.
El apoyo de sus seguidores
Entre los mensajes que se multiplicaron en las redes sociales hubo numerosas muestras de cariño hacia la madre del influencer. "No estás sola", escribió una usuaria, mientras que otra expresó: "Aunque no lo conocí en persona siento que perdí a alguien cercano".
También hubo palabras de aliento para ayudarla a atravesar el duelo. "Él aún está a tu lado" y "Mucha fuerza, mamá. Te abrazamos", fueron algunas de las expresiones compartidas por quienes siguen recordando al creador de contenido.
Desde su fallecimiento, familiares, amigos y fanáticos mantienen vivo su recuerdo mediante publicaciones, videos y homenajes que destacan la huella que dejó en una generación de seguidores.
La tragedia que conmocionó a sus seguidores
Gaspi murió a fines de junio cuando el helicóptero en el que viajaba colisionó con otra aeronave en Río de Janeiro. En el accidente también perdieron la vida el artista estadounidense Oliver Tree y el director audiovisual Lucas Vignale.
La noticia provocó una profunda conmoción en las redes sociales y entre quienes seguían el trabajo del influencer, que había construido una amplia comunidad gracias a sus videos de humor y su presencia en distintas plataformas digitales.
Días después del accidente, miles de personas participaron de un emotivo homenaje en el Obelisco de Buenos Aires, donde lo despidieron entre aplausos, lágrimas y recuerdos de sus momentos más populares.
Un recuerdo que permanece
Durante ese encuentro, muchos fanáticos asistieron vestidos con el característico traje negro y la corbata roja que identificaban a Gaspi. Otros llevaron flores, fotografías y carteles para rendirle homenaje, publicó Clarín.
Michelle también estuvo presente y protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la jornada. Con una de las corbatas de su hijo en sus manos y visiblemente emocionada, confesó: "Todavía no lo puedo creer".
Sus palabras fueron respondidas con una ovación de los presentes, que le agradecieron el legado que Gaspi dejó a través de su humor y de los contenidos que compartió con millones de seguidores.