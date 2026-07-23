Aseguran que Franco Colapinto y Maia Reficco se separaron: “Él está en otra”

Luego de varias semanas de especulaciones sobre una posible crisis, nuevas versiones indican que Franco Colapinto y Maia Reficco habrían terminado su relación. La información surgió en un programa televisivo, aunque ninguno de los protagonistas se pronunció públicamente hasta el momento.

El supuesto final del vínculo fue abordado por Ángel de Brito y su panel, donde atribuyeron la decisión a la situación personal del piloto y a la dificultad para sostener el noviazgo a la distancia. La información permanece en el terreno de los rumores debido a que no existe una confirmación directa.

La ausencia de apariciones compartidas durante más de un mes alimentó las especulaciones entre sus seguidores. Sin embargo, tanto el corredor como la actriz mantienen una intensa agenda profesional, por lo que el distanciamiento también podría estar relacionado con sus respectivos compromisos laborales.

Los motivos de la supuesta separación

Al referirse a Franco Colapinto, Pepe Ochoa aseguró que el piloto atravesaría un momento complejo que habría influido en el vínculo. “Él está en una crisis personal muy fuerte. La verdad que estaba enganchado con ella. Se pusieron de novios”, expresó.

El panelista sostuvo que el corredor no podía dedicarle a la relación la atención necesaria. “Él no le puede dar ni la energía ni el lugar que ella se merece como novia”, afirmó al explicar los motivos que habrían provocado el alejamiento.

Franco Colapinto y Maia Reficco.

Según la versión difundida, la falta de encuentros también habría resultado determinante. “Él hace mucho tiempo que no la ve”, señalaron durante el programa y agregaron que habría sido Reficco quien tomó la iniciativa de conversar para finalizar el vínculo.

Cómo comenzó el vínculo

Los primeros rumores sobre Franco Colapinto y Maia Reficco aparecieron en enero de 2026, cuando el piloto publicó en Instagram una imagen de la actriz utilizando uno de sus cascos. La fotografía y algunos intercambios posteriores en redes sociales despertaron especulaciones sobre un posible romance.

A fines de marzo, una versión periodística sostuvo que ambos habían formalizado la relación. Desde entonces, el piloto y la artista evitaron brindar detalles sobre su vida privada y mantuvieron un perfil reservado ante las consultas públicas.

La supuesta ruptura tampoco fue confirmada por los protagonistas, quienes no realizaron comentarios sobre su situación sentimental. Mientras continúe ese silencio, la información seguirá siendo una versión televisiva basada en la distancia reciente y no una separación reconocida por la pareja.