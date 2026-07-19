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Otra buena actuación de Franco Colapinto: terminó décimo en Bélgica

El piloto argentino cerró una buena actuación en Spa-Francorchamps, defendió la posición frente a Pierre Gasly durante las últimas vueltas y sumó una unidad para el campeonato.

19 de Julio de 2026
Franco Colapinto en Bélgica.
Franco Colapinto en Bélgica. Foto: Clive Rose/Getty Images

El piloto argentino cerró una buena actuación en Spa-Francorchamps, defendió la posición frente a Pierre Gasly durante las últimas vueltas y sumó una unidad para el campeonato.

Franco Colapinto terminó en la décima posición del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 y volvió a sumar puntos para el campeonato. El piloto argentino de Alpine completó una destacada actuación en Spa-Francorchamps y consiguió defender el último puesto puntuable hasta la bandera a cuadros.

 

El argentino había largado desde la undécima posición, pero protagonizó una gran salida y rápidamente escaló hasta el octavo lugar. Con el paso de las vueltas perdió algunas posiciones, aunque logró mantenerse siempre cerca de la zona de puntos.

 

 

Durante la carrera, Franco Colapinto realizó su primera detención en boxes en la vuelta 17, cuando cambió los neumáticos medios por los duros. Tras la parada cayó al 15° puesto, pero luego comenzó una recuperación que le permitió volver a meterse entre los diez primeros.

 

Colapinto volvió a meterse en zona de puntos

 

En la segunda mitad de la competencia, el argentino aprovechó distintas situaciones de carrera y superó a varios rivales. En la vuelta 31 ya había recuperado el décimo lugar.

 

 

Desde ese momento, Franco Colapinto tuvo que defenderse de la presión de su compañero Pierre Gasly, quien se mantuvo cerca durante más de una decena de vueltas.

 

El argentino logró sostener la posición hasta el final y cruzó la meta en el décimo puesto, mientras que Gasly quedó undécimo y fuera de la zona de puntos.

 

Antonelli se quedó con la victoria

 

La carrera fue ganada por Kimi Antonelli, quien consiguió imponerse después de una intensa lucha en los primeros puestos y reforzó su posición en la parte alta del campeonato.

 

 

Charles Leclerc y Max Verstappen completaron el podio del Gran Premio de Bélgica, mientras que Franco Colapinto cerró la jornada como el último piloto en sumar puntos.

 

Para el argentino, el resultado representa otra actuación positiva en una temporada en la que continúa consolidándose dentro de Alpine y buscando regularidad en cada fecha.

Temas:

Franco Colapinto Fórmula 1
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