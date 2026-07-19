El Gobierno confirmó que decretará feriado el día que los jugadores de la Selección celebren con la gente

Tras la final del Mundial 2026, el presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno declarará un feriado nacional para acompañar el recibimiento de la Selección argentina, siempre que el plantel decida realizar una celebración con los hinchas. La fecha se definirá una vez que los futbolistas y el cuerpo técnico comuniquen cómo será el regreso al país.

A través de sus redes sociales, el mandatario informó que la decisión busca facilitar la participación de los argentinos en el homenaje al seleccionado nacional, que regresará al país luego de obtener el subcampeonato mundial tras caer 1 a 0 frente a España en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Foto: Infobae.

“Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”, publicó Milei.

FESTEJO MUNDIAL Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional. — Javier Milei (@JMilei) July 20, 2026

La fecha se definirá entre el lunes y el martes

Fuentes oficiales indicaron que la definición sobre el eventual feriado se conocerá durante las próximas horas. Las alternativas que maneja el Gobierno contemplan que la celebración pueda realizarse el lunes o el martes, dependiendo del cronograma de viaje de la delegación argentina y de la decisión que adopten los futbolistas.

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Durante el fin de semana, distintas áreas del Poder Ejecutivo evaluaron diferentes alternativas para facilitar la movilización de los simpatizantes. Entre las opciones analizadas estuvieron un feriado nacional, un día no laborable o un asueto para la administración pública.

Según estimaciones realizadas por la Casa Rosada, millones de personas podrían movilizarse para recibir al plantel, razón por la cual las autoridades consideran que una convocatoria de semejante magnitud podría afectar el funcionamiento habitual de las actividades laborales y del tránsito, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires.