El Congreso de vacaciones: se demora el debate de la reforma electoral y otras leyes clave

El Congreso de vacaciones entró este lunes en un receso de invierno de 15 días que paralizará la actividad parlamentaria y postergará hasta agosto el tratamiento de varios proyectos considerados prioritarios para el Gobierno nacional.

Entre ellos, figuran la reforma electoral, la ley de zonas frías, la iniciativa sobre propiedad privada y otros cambios económicos e institucionales que aún no lograron reunir los consensos necesarios.

Aunque el receso corresponde formalmente al personal legislativo, los diputados y senadores también suspendieron su actividad durante este período, por lo que la Cámara de Diputados y el Senado retomarán las sesiones recién el próximo 3 de agosto.

Cuando vuelva la actividad parlamentaria, el Congreso tendrá una agenda cargada de iniciativas impulsadas por el oficialismo, que además prevé enviar nuevos proyectos vinculados a la reforma de la ley de Inocencia Fiscal y modificaciones en el funcionamiento del Banco Central.

El oficialismo busca acuerdos durante el receso

Durante estas dos semanas, la estrategia del Gobierno estará enfocada en negociar con los bloques dialoguistas para destrabar iniciativas que permanecen frenadas desde hace varios meses.

La denominada Mesa Política del oficialismo, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, intentará alcanzar acuerdos que permitan avanzar con proyectos considerados centrales para la gestión nacional.

Si bien La Libertad Avanza logró aprobar durante las sesiones extraordinarias normas como la reforma laboral, el régimen penal juvenil, la ley de Inocencia Fiscal y el Presupuesto, desde marzo encontró mayores dificultades para conseguir respaldo legislativo.

En ese período solo consiguió convertir en ley iniciativas como la reforma de Glaciares y el pago a fondos buitres, además de otorgar media sanción a los proyectos de Súper RIGI y zonas frías.

La reforma electoral sigue sin consenso

Uno de los proyectos más relevantes que permanece estancado es la reforma electoral, enviada al Senado en abril y que hasta el momento solo tuvo una reunión de comisión.

La iniciativa busca eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) e incorporar un sistema de colectoras, aunque todavía no consiguió el respaldo suficiente entre los bloques dialoguistas.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con gobernadores, mientras que la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, negocia con legisladores de distintos espacios para intentar alcanzar los 37 votos necesarios. Actualmente, La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores, por lo que necesita sumar al menos 16 voluntades más para avanzar con la reforma antes de las elecciones presidenciales de 2027.

Zonas frías y propiedad privada

Otra de las iniciativas que deberá esperar el regreso de la actividad legislativa es la ley de zonas frías, que ya cuenta con media sanción de Diputados pero enfrenta una fuerte resistencia en el Senado, especialmente por parte de la Unión Cívica Radical y otros bloques dialoguistas.

La propuesta modifica el esquema de subsidios al gas y forma parte del paquete de reformas económicas impulsadas por el Gobierno nacional.

También continúa demorado el proyecto sobre propiedad privada. El oficialismo debió postergar en cuatro oportunidades su tratamiento debido a las diferencias sobre la regulación de la compra de tierras por parte de extranjeros. Incluso luego de introducir modificaciones durante el debate en comisión, el texto sigue sin reunir consenso suficiente ni entre los aliados parlamentarios ni dentro del propio oficialismo.

La agenda que espera en Diputados

En la Cámara de Diputados también quedaron pendientes varias iniciativas que serán retomadas tras el receso invernal. Entre ellas se destacan la ley de Lobby y el proyecto que el Gobierno enviará para ampliar la reforma de la ley de Inocencia Fiscal, con el objetivo de flexibilizar las condiciones de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias e incentivar la incorporación de dólares que permanecen fuera del sistema financiero.

Además, el oficialismo pretende eliminar los límites patrimoniales para permitir que grandes contribuyentes también puedan adherir al régimen, publicó NA. A esa agenda se suman otros proyectos que aún no tienen fecha de tratamiento, como la reforma de la ley de financiamiento universitario, cambios en la ley de salud mental, iniciativas para combatir la ludopatía, modificaciones en la legislación sobre discapacidad y la derogación de la ley de Etiquetado Frontal.