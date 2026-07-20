Con un video, el presidente de la CONMEBOL palpitó el Mundial 2030 con 64 selecciones: “¡El próximo se juega en casa!”

La frase "El próximo se juega en casa" marcó el mensaje que difundió el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, para celebrar la organización compartida del Mundial 2030 entre Uruguay, Argentina y Paraguay, países que albergarán los encuentros inaugurales del certamen que conmemorará el centenario de la Copa del Mundo.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el dirigente destacó el regreso de la Copa del Mundo a Sudamérica con un recorrido por los títulos obtenidos por las selecciones de la región. Las imágenes repasaron las dos conquistas de Uruguay (1930 y 1950), las cinco de Brasil y las tres de Argentina, incluyendo la obtenida en Qatar 2022, aunque sin hacer referencia al subcampeonato conseguido este domingo tras la derrota frente a España en la final del Mundial 2026.

El material audiovisual concluyó con la imagen del trofeo de la Copa del Mundo junto a las banderas de Argentina, Uruguay y Paraguay y el mensaje: "El próximo se juega en casa", en alusión a la histórica celebración del centenario del primer Mundial.

El mensaje de Domínguez

Al acompañar la publicación en la red social X, Domínguez escribió: "¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos".

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

La FIFA confirmó que el Mundial 2030 tendrá un formato sin precedentes: los partidos inaugurales se disputarán en Uruguay, Argentina y Paraguay, mientras que el resto del torneo se desarrollará en España, Portugal y Marruecos. La decisión busca rendir homenaje al primer campeonato mundial, celebrado en Montevideo en 1930.

De esta manera, la edición de 2030 será la primera en la historia con sedes distribuidas en seis países de tres continentes diferentes.

El debate por un Mundial con 64 selecciones

Aunque Domínguez hizo referencia a un campeonato con 64 equipos, la ampliación todavía no fue aprobada oficialmente por la FIFA. El presidente del organismo, Gianni Infantino, confirmó que la propuesta continúa siendo analizada por los órganos competentes.

"Un torneo de 64 equipos es definitivamente un tema que se examinará y discutirá en los comités pertinentes después de esta Copa del Mundo", sostuvo Infantino.

El dirigente agregó: "Cuando se organiza un Mundial, se organiza para el mundo entero, para todos los continentes. Muchas naciones sueñan con competir en una Copa y la calidad del fútbol sigue evolucionando. Si se les niega a los países más pequeños la opción de clasificarse, también se le estará quitando la opción de desarrollarse".

Cómo será la organización del torneo

La propuesta contempla sumar 16 selecciones respecto al Mundial 2026, que contará con 48 participantes. En caso de aprobarse el nuevo formato, el certamen se disputaría con 64 equipos distribuidos en 16 grupos y mantendría las instancias de eliminación directa desde los dieciseisavos de final.

Durante el fin de semana del 8 y 9 de junio de 2030 se jugarán los tres primeros encuentros del torneo en Sudamérica, con Argentina, Uruguay y Paraguay como protagonistas. Luego de esos partidos habrá un receso de varios días antes del inicio de la fase de grupos en España, Portugal y Marruecos.

En cuanto a las sedes confirmadas para los partidos inaugurales, Uruguay utilizará el histórico Estadio Centenario de Montevideo; Argentina recibirá su encuentro en el estadio Monumental de Buenos Aires, mientras que Paraguay será anfitrión en el nuevo Estadio Osvaldo Domínguez Dibb, en Asunción.