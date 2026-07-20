Gobierno prepara una recepción protocolar para la Selección y finalmente no habrá feriado

La llegada de la Selección argentina al país se realizará sin festejos oficiales ni celebraciones masivas. El Gobierno nacional reorganizó el operativo previsto para este lunes luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicara que el plantel no tenía previsto realizar un recibimiento multitudinario tras la derrota por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026.

Desde la Casa Rosada señalaron que la decisión responde a la voluntad expresada por los futbolistas y el cuerpo técnico, por lo que el Ejecutivo dejó sin efecto la posibilidad de avanzar con un feriado nacional y con las distintas alternativas de celebración que se habían analizado durante el fin de semana.

Según trascendió, y de acuerdo a lo que publicó Infobae, el Gobierno emitirá un comunicado para informar oficialmente la modificación del operativo y aclarar la situación respecto del feriado que había sido anunciado de manera condicionada a la decisión del plantel.

Habrá un recibimiento protocolar en Ezeiza

Aunque no habrá festejos, la administración nacional mantendrá una recepción protocolar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para acompañar la llegada de la delegación.

El operativo estará coordinado por autoridades de Aerolíneas Argentinas y del Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Alejandra Monteoliva, sin la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo.

Desde el Gobierno aseguraron que la decisión responde al criterio fijado desde un primer momento por el presidente Javier Milei de no politizar el recibimiento de la Selección.

La delegación arribará este lunes alrededor de las 19 en un vuelo procedente de Nueva Jersey. En otra aeronave viajarán los familiares de los jugadores.

Messi y De Paul no regresarán con el plantel

La AFA había anticipado que algunos futbolistas no regresarían al país junto al resto de la delegación para reincorporarse directamente a sus clubes o iniciar sus vacaciones.

Finalmente, se confirmó que Lionel Messi y Rodrigo De Paul fueron los únicos integrantes del plantel que no abordaron el vuelo con destino a la Argentina.

El resto de los jugadores viajará hasta el predio de la AFA en Ezeiza, donde compartirán una cena antes de quedar desafectados y comenzar sus respectivos períodos de descanso o reincorporación a sus equipos.

El estado anímico del grupo tras la derrota en la final fue uno de los factores que influyó en la decisión de evitar celebraciones públicas, publicó Infobae.

El feriado quedó sin efecto

Horas después de la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el presidente Javier Milei había anunciado que declararía un feriado nacional para acompañar los festejos, aunque aclaró que la medida dependería de la decisión de los jugadores y del cuerpo técnico.

"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", había publicado el mandatario en su cuenta de X.

Sin embargo, luego de la comunicación entre la AFA y el Gobierno, esa posibilidad quedó descartada.

Fuentes oficiales indicaron que la actividad normal de la administración pública continuará este martes.

Un operativo de seguridad que quedó en espera

Durante el fin de semana, el Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia habían preparado un amplio dispositivo de seguridad ante la posibilidad de una celebración multitudinaria.

En las inmediaciones del Obelisco se desplegaron mil efectivos policiales, además de vallas, paneles de contención y un puesto médico avanzado del SAME, infraestructura que finalmente no será utilizada para un festejo oficial.

En paralelo, la Provincia de Buenos Aires había dispuesto un operativo preventivo en los 135 municipios, con especial atención en el conurbano bonaerense, La Plata y Mar del Plata.

Aunque el recibimiento será mucho más reducido que el previsto inicialmente, las autoridades mantendrán los dispositivos necesarios para garantizar la llegada segura de la delegación al predio de la AFA en Ezeiza.