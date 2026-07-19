Dibu Martínez fue el gigante de Argentina: 11 atajadas que sostuvieron el sueño hasta el final

La actuación de Dibu Martínez fue el principal sostén de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 frente a España. Si la Albiceleste llegó con posibilidades de pelear el bicampeonato hasta los minutos finales del tiempo suplementario, fue gracias a las 11 atajadas del arquero marplatense, quien volvió a demostrar por qué es uno de los grandes símbolos del ciclo de Lionel Scaloni.

En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Emiliano Martínez sostuvo prácticamente solo la resistencia argentina durante largos pasajes del encuentro. España dominó la posesión, generó numerosas situaciones de peligro y obligó al guardameta a convertirse, una vez más, en el héroe de un equipo que sufrió mucho más de lo habitual.

La ilusión de llegar a una definición por penales alimentó la esperanza de millones de argentinos. Todos imaginaban un nuevo capítulo épico con Dibu como protagonista, tal como ocurrió en Qatar 2022. Sin embargo, el gol de Ferran Torres en el segundo tiempo suplementario terminó por romper la resistencia albiceleste y frustró el sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo.

ESPAÑA VENCIÓ A ARGENTINA Y CONSIGUIÓ SU SEGUNDA ESTRELLA | España 1-0 Argentina | RESUMEN | M104

Un Mundial jugado entre el dolor y la convicción

La enorme actuación de Martínez adquirió aún más valor al conocerse el contexto físico con el que disputó el torneo. El arquero llegó al Mundial con una fractura en el dedo anular de la mano derecha y, pese a la recomendación médica de someterse a una cirugía, decidió postergar la operación para no perderse la máxima cita del fútbol.

¡LO TUVO ESPAÑA! Lamine Yamal abrió el pie y Dibu Martínez le adivinó la intención. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/SD9A4XH2SK — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Durante la preparación apenas pudo entrenarse con normalidad. Incluso, antes del inicio del campeonato se lo observó realizando trabajos específicos sin guantes y, en algunos ejercicios, utilizando solamente una mano para proteger la lesión.

En la conferencia de prensa previa a la final había reconocido que recién después del partido frente a Egipto pudo entrenarse a la par de sus compañeros. Aun así, nunca utilizó la lesión como excusa y afrontó el campeonato con la determinación que lo caracteriza.

¡DIBU MARTÍNEZ SE QUEDÓ CON EL REMATE DE MIKEL OYARZABAL! Buena aproximación de España. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yH7IrUfAGc — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Un recital de atajadas en Nueva Jersey

España comenzó a exigirlo desde los primeros minutos. A los cinco, Dani Olmo habilitó a Lamine Yamal, que definió dentro del área. El remate se desvió levemente en Lisandro Martínez y obligó al Dibu a reaccionar con las piernas para evitar el primer gol.

Después de esa intervención, el arquero comenzó a levantar al público argentino desde el arco, arengando a los hinchas con su brazo izquierdo, una imagen que se repetiría durante gran parte del encuentro, especialmente tras la expulsión de Enzo Fernández.

NUEVA APARICIÓN DE DIBU MARTÍNEZ ANTE EL REMATE DE BAENA #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ETr2Bl6X9N — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

En la primera etapa también respondió con seguridad frente a un remate de Mikel Oyarzabal y transmitió tranquilidad a una defensa que comenzaba a sufrir la presión constante del conjunto español.

España lo probó por todos lados

El complemento fue todavía más exigente para el arquero argentino. Apenas iniciado el segundo tiempo, Alejandro Baena sacó un potente remate de media distancia que Martínez controló sin conceder rebote.

Más tarde apareció para contener un cabezazo de Ferran Torres tras un centro de Lamine Yamal y volvió a salvar a la Selección cuando Pau Cubarsí sorprendió con un potente disparo desde fuera del área que obligó al marplatense a una reacción de reflejos.

Los minutos finales del tiempo reglamentario mostraron la mejor versión del guardameta. Primero evitó el gol de Nico Williams en un rápido contraataque y luego protagonizó la atajada más espectacular de la noche al desviar un preciso tiro libre de Lamine Yamal que buscaba el ángulo izquierdo cuando ya se jugaban los minutos de descuento.

En el primer tiempo suplementario volvió a responder con una intervención decisiva. Pedri envió un centro perfecto para Nico Williams y Martínez apareció con un manotazo salvador para mantener el cero en el arco argentino.

El gol que terminó con la resistencia

Sin embargo, la presión española terminó encontrando premio. En el segundo tiempo suplementario, Pedro Porro lanzó un centro pasado que Nico Williams bajó dentro del área para Ferran Torres. El delantero conectó una volea que dejó sin posibilidades al arquero argentino y estableció el 1 a 0 definitivo.

Si bien el envío pudo generar algún debate por la trayectoria de la pelota, la principal responsabilidad defensiva estuvo en la marca sobre Williams, que ganó con demasiada libertad para asistir al goleador español.

La conquista puso fin a una actuación monumental de Martínez, que había hecho todo lo posible para mantener con vida a un equipo superado futbolísticamente durante buena parte del encuentro.

Una leyenda que agrandó su historia

Finalizado el partido, Emiliano Martínez recibió el reconocimiento de sus rivales. El arquero español Unai Simón se acercó para abrazarlo y compartir unas palabras antes de la ceremonia de premiación, en un gesto de respeto entre dos protagonistas de la final.

data-media-max-width="560">¿Vos entendés que el tipo atajó 11 veces? 🥲 El arquero respondió con reflejos decisivos desde el arranque y ordenó a una defensa golpeada por lesiones, en una final tensa disputada en el MetLife Stadium, que terminó con triunfo de los ibéricos. Te amamos, Dibu ❤️ href="https://t.co/rZiGLxnrT2">pic.twitter.com/rZiGLxnrT2 — Todo Jujuy (@diarioTodoJujuy) href="https://x.com/diarioTodoJujuy/status/2078995111522812064?ref_src=twsrc%5Etfw">July 20, 2026

Luego recibió la medalla de plata junto al resto del plantel y saludó emocionado a los hinchas argentinos que acompañaron al equipo en Nueva Jersey. Aunque el título quedó en manos de España, su actuación fue ampliamente reconocida por propios y extraños.

Con 15 partidos mundialistas y cinco vallas invictas, Dibu continúa ampliando un legado que comenzó en la Copa América 2021 y alcanzó su punto más alto en Qatar 2022, publicó Clarín. A los 33 años, el arquero formado en Independiente volvió a demostrar por qué muchos lo consideran uno de los mejores guardametas de la historia de la Selección argentina.

La derrota impidió que levantara una segunda Copa del Mundo consecutiva, pero su actuación en la final del Mundial 2026 confirmó una vez más su estatura de leyenda. Cuando Argentina más lo necesitó, apareció una y otra vez para sostener el sueño hasta el último suspiro.