Multitudinario apoyo a la Selección Argentina en el Obelisco a pesar de perder la final del Mundial

Los hinchas en el Obelisco tras la final del Mundial volvieron a convertir el principal punto de encuentro de Buenos Aires en un escenario de emociones. Aunque la Selección argentina cayó 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026, miles de personas se congregaron este domingo para agradecer la entrega del equipo dirigido por Lionel Scaloni y reconocer el camino recorrido hasta disputar una nueva definición por el título.

Lejos de un clima de desazón, la concentración estuvo marcada por el orgullo. Familias, grupos de amigos y turistas llegaron con camisetas celestes y blancas, banderas y bombos para expresar su apoyo al seleccionado nacional, que alcanzó por segunda edición consecutiva la final de una Copa del Mundo.

Foto: Infobae.

Los aplausos, los cánticos y los mensajes de agradecimiento hacia los futbolistas fueron la constante de una jornada en la que predominó el reconocimiento por encima de la tristeza. La figura de Lionel Messi volvió a ser una de las más ovacionadas por los simpatizantes, que destacaron el liderazgo del capitán durante todo el certamen.

🇦🇷 EL OBELISCO APLAUDIÓ A LA SCALONETA PESE A LA DERROTA ANTE ESPAÑA Miles de hinchas se reunieron en el Obelisco para acompañar a la Selección argentina tras la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. A pesar del frío, la lluvia y el resultado, familias y… pic.twitter.com/eUuzVDwaGT — CANAL 26 (@canal26noticias) July 19, 2026

El Obelisco volvió a ser el punto de encuentro

Como ocurrió en cada uno de los partidos decisivos del Mundial, el Obelisco concentró a miles de hinchas apenas finalizó el encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La derrota frente a España no impidió que los simpatizantes coparan las calles céntricas de la Ciudad de Buenos Aires para compartir un momento colectivo de reconocimiento hacia la Selección. Las canciones tradicionales, los bombos y las banderas acompañaron una celebración distinta, más vinculada al agradecimiento que al festejo.

Foto: Infobae.

En medio de la emoción, muchos destacaron que el equipo volvió a competir entre los mejores del planeta y que disputar una nueva final del mundo representa un logro deportivo que pocas selecciones consiguen alcanzar de manera consecutiva.

"El que no salta es un inglés" El Obelisco se vistió de celeste y blanco para agradecerle a la Selección Argentina pese a la derrota pic.twitter.com/syVvr5bLRq — El Destape (@eldestapeweb) July 20, 2026

El reconocimiento a Messi y al plantel

La imagen de Lionel Messi fue una de las más presentes entre los hinchas. Camisetas con el número 10, banderas con su nombre y cánticos dedicados al capitán reflejaron el cariño de los aficionados hacia quien volvió a conducir a Argentina hasta una final mundialista, indicó TN.

Foto: Infobae.

El reconocimiento también alcanzó al resto del plantel y al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. Los simpatizantes resaltaron la entrega del equipo durante toda la competencia y valoraron el esfuerzo realizado en una final que se resolvió recién en el tiempo suplementario.

Foto: Infobae.

Argentina cayó por 1-0 con un gol de Ferrán Torres, luego de disputar gran parte del alargue con diez jugadores debido a la expulsión de Enzo Fernández. Pese al resultado, el recorrido del seleccionado fue ampliamente valorado por los presentes.