Imágenes: la Fan Zone de Paraná vivió la final con nervios, aliento y hasta plegarias por Argentina

REDACCIÓN ELONCE
Cientos de paranaenses siguieron la final del Mundial 2026 entre Argentina y España desde la Fan Zone y la pantalla gigante instalada frente a Plaza 1° de Mayo. Familias, grupos de amigos y turistas viven una tarde de emoción y expectativa.
La Fan Zone de Paraná volvió a ser el gran escenario del encuentro de los hinchas para vivir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
Desde varias horas antes del inicio del partido, cientos de vecinos comenzaron a reunirse sobre calle Chile y Bavio, en inmediaciones del shopping La Paz, mientras otro importante grupo se concentró frente a la pantalla gigante instalada en la intersección de Su Santidad Francisco y 25 de Mayo, frente a Plaza 1° de Mayo.
Con camisetas albicelestes, banderas, gorros, bombos y cornetas, familias, grupos de amigos y turistas fueron ocupando cada rincón disponible para acompañar a la Selección argentina en el partido más importante del campeonato.
La ilusión por una nueva consagración mundial se mezcló con la ansiedad propia de una final disputada ante España. A medida que avanzaron los minutos, el clima festivo dio paso a una creciente tensión.
Cada ataque argentino era celebrado con euforia, mientras que las aproximaciones del conjunto español provocaban silencios absolutos, gestos de preocupación y manos en la cabeza entre los presentes.
Entre cánticos, nervios y pedidos de ayuda al cielo
La emoción fue en aumento durante todo el encuentro. Cada intervención de Lionel Messi despertó una ovación espontánea y cada atajada de Emiliano "Dibu" Martínez fue recibida como un verdadero gol. El aliento nunca cesó, incluso en los momentos más difíciles del partido.
Con el paso del tiempo y un desarrollo cada vez más parejo, comenzaron a multiplicarse las escenas de nerviosismo. Muchos hinchas siguieron el encuentro de pie, otros se abrazaban antes de cada pelota detenida y no faltaron quienes elevaron plegarias mirando al cielo, buscando una ayuda extra para que Argentina pudiera inclinar la balanza a su favor.
En la pantalla gigante del centro de Paraná también se repitieron las mismas postales. Los aplausos, los cánticos y el sufrimiento se hicieron sentir en pleno corazón de la ciudad, donde cientos de personas compartieron la definición del Mundial como si se tratara de una única tribuna.
Paraná vibró al ritmo de la Selección
La pasión por la camiseta argentina volvió a transformar las calles de Paraná en una verdadera fiesta popular. Muchos asistentes llegaron con anticipación para asegurarse un buen lugar y vivir la final rodeados de otros hinchas, en un ambiente donde predominó el respeto y el entusiasmo.
El operativo de tránsito y seguridad dispuesto por la Municipalidad de Paraná y la Policía de Entre Ríos permitió que tanto la Fan Zone como la pantalla gigante del centro funcionaran con normalidad durante toda la jornada, con presencia de agentes sanitarios, inspectores y efectivos policiales.
Más allá del resultado final, la tarde volvió a confirmar que la Selección argentina genera un sentimiento único. Entre abrazos, cánticos, nervios y hasta plegarias, los paranaenses acompañaron una nueva final del mundo con la esperanza intacta de volver a celebrar otro capítulo histórico del fútbol argentino.