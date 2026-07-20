Robaron netbooks y tablets de una escuela y causaron importantes destrozos

REDACCIÓN ELONCE
Aprovechando el receso, delincuentes ingresaron a la escuela Magnasco de Paraná, violentaron puertas y armarios, y sustrajeron equipos del programa Conectar Igualdad.
Al regresar del receso invernal, la comunidad educativa de la Escuela Nº 181 “Osvaldo Magnasco” de la ciudad de Paraná se encontró con que habían sido víctima de un robo.
Delincuentes ingresaron al establecimiento ubicado en Avenida Almafuerte 1060, forzaron distintos sectores y se llevaron netbooks y tablets utilizadas por alumnos de nivel inicial y primaria.
En diálogo con Elonce, la directora de la institución, Teresa Giménez, expresó su preocupación por lo sucedido y relató cómo descubrieron el robo al comenzar la jornada.
"Estamos un poco triste por todo lo que ha sucedido. Cuando ingresamos la puerta no estaba falseada, pero al ingresar a Secretaría notamos que habían entrado por este lugar y habían ingresado a la dirección", contó.
La directiva precisó que el principal objetivo de los autores fue el equipamiento tecnológico destinado al trabajo diario de los estudiantes.
"Nos faltan los carritos de Conectar Igualdad y los de primaria y de nivel inicial, que fueron violentados. Aparte de todo el desorden que encontramos adentro, nos robaron netbooks y tablets".
Luego detalló el faltante detectado durante el relevamiento realizado por el personal de la escuela.
"Nos faltaron siete tablets de nivel inicial junto con la netbook que las coordina y nos faltaron cuatro netbooks de primaria".
Además del robo, los delincuentes provocaron importantes daños materiales dentro del edificio.
"Tuvimos roturas de puertas y mucho desorden. Eso habrá que reponerlo también, arreglar todo. Dinero no hay en la institución, hace un tiempo ya que no se guarda", explicó Giménez.
Recorrieron varios sectores del edificio
La directora sostuvo que, por la forma en que actuaron, presume que participaron varias personas.
Según indicó, los autores encontraron las llaves de distintos sectores y accedieron a otras dependencias.
"Pudieron abrir el carrito; ingresaron a Secretaría, Dirección y Vicedirección, donde hicieron mucho desorden y rotura de cosas, como puertas, muebles y llaves. Después se llevan las netbooks y las tablets que utilizan para el trabajo diario".
Los delincuentes también ingresaron al comedor y al kiosco escolar. “Forzaron los armarios, si bien no había elementos porque estábamos en receso, pero todo eso hay que arreglarlo".
Tras el hecho, intervino personal del 911, efectivos de Comisaría Décima y Criminalística, que realizó las primeras pericias en el lugar.
Respecto al acceso utilizado por los delincuentes, Giménez señaló que habrían ingresado y escapado por uno de los ventanales del edificio.
La institución no posee cámaras de seguridad, aunque los vecinos colaboraron con la investigación y brindaron los registros de sus sistemas de vigilancia.
Pese al difícil momento, la directora remarcó que la actividad escolar continuará con normalidad y confió en poder recuperar lo perdido. Elonce.com