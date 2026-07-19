Emotivos testimonios de hinchas paranaenses tras el subcampeonato mundial: “La Selección Argentina da orgullo”

Los hinchas paranaenses tras el subcampeonato mundial dejaron de lado la tristeza por la derrota frente a España y eligieron destacar el recorrido de la Selección argentina en el Mundial 2026. En la Plaza 1º de Mayo de Paraná, donde cientos de personas siguieron la final en pantalla gigante, las emociones se mezclaron entre lágrimas, aplausos y mensajes de agradecimiento hacia el plantel dirigido por Lionel Scaloni.

Luego de la caída por 1-0 en el tiempo suplementario, que le dio a España su segundo título mundial, el sentimiento predominante entre los simpatizantes fue el reconocimiento al esfuerzo del equipo argentino, que volvió a disputar una final del mundo cuatro años después de la consagración en Qatar.

Foto: Elonce.

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En diálogo con Elonce, los presentes coincidieron en que, más allá del resultado, la Selección volvió a representar al país con entrega y compromiso durante todo el campeonato.

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"La Selección nos da orgullo"

Una de las hinchas expresó su emoción y agradeció el desempeño del plantel durante el torneo.

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“Le quiero agradecer a toda la Selección Argentina por todo su esfuerzo”, manifestó conmovida, mientras todavía permanecía junto a otros simpatizantes en la plaza céntrica.

Otra mujer resaltó que el resultado no modificó el reconocimiento hacia el equipo. “Estoy feliz porque somos subcampeones”, afirmó, convencida de que alcanzar nuevamente la final representa un logro deportivo de enorme importancia.

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El reconocimiento de grandes y chicos

Las muestras de afecto también llegaron de los más pequeños. Una niña, que siguió el encuentro acompañada por su familia, destacó el sacrificio realizado por los jugadores durante toda la competencia.

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“Muchas gracias al equipo por esforzarse tanto y llegar hasta a la final”, expresó la menor, quien recibió el aplauso de quienes compartían la transmisión en la Plaza 1º de Mayo.

Otra de las asistentes recordó el recorrido de la Selección desde el inicio del campeonato y valoró el hecho de volver a pelear por el título más importante del fútbol.

“Acá venimos a alentar a la Selección. Empezamos el Mundial y no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar. Hoy estuvimos peleando de nuevo la copa. Es un orgullo llegar segundo”, sostuvo.

El orgullo por un nuevo Mundial histórico

Aunque la ilusión del bicampeonato se terminó en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con el gol de Ferrán Torres en el segundo tiempo suplementario, los hinchas que se reunieron en Paraná coincidieron en que el plantel dejó una imagen positiva y volvió a ubicar a la Argentina entre las mejores selecciones del mundo.

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Los aplausos reemplazaron al silencio tras el pitazo final y muchos permanecieron algunos minutos más en la plaza para compartir el cierre de una campaña que volvió a ilusionar al país durante varias semanas.

El reconocimiento hacia el equipo de Lionel Scaloni predominó sobre la desilusión por el resultado. Entre banderas, camisetas albicelestes y abrazos, los hinchas destacaron el compromiso de los futbolistas y agradecieron haber vuelto a vivir una final del Mundial, convencidos de que la Selección volvió a representar con orgullo al fútbol argentino.

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