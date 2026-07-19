Tabla de títulos de los campeones del Mundial: cómo quedó el ranking histórico tras la consagración de España

La tabla de títulos de los campeones del Mundial volvió a modificarse este domingo luego de la consagración de España en el Mundial 2026. El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente derrotó 1-0 a Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con un gol de Ferrán Torres en el tiempo suplementario y levantó por segunda vez la Copa del Mundo, sumándose al selecto grupo de los países con más de un título.

La conquista le permitió a la Roja igualar la línea histórica de Uruguay y Francia, que también acumulan dos campeonatos mundiales. De esta manera, España consolidó su lugar entre las selecciones más exitosas de la historia de la competencia organizada por la FIFA.

Para Argentina, en tanto, la final representó la séptima definición mundialista de su historia. Sin embargo, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni no logró conquistar la cuarta estrella y debió conformarse con el subcampeonato luego de una campaña que volvió a ubicarlo entre las principales potencias del fútbol internacional.

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Argentina volvió a jugar una final del mundo

Con la definición disputada en Nueva Jersey, la Selección argentina alcanzó las siete finales mundialistas, un registro que la mantiene entre los seleccionados con mayor presencia en partidos decisivos.

La Albiceleste conquistó la Copa del Mundo en 1978, 1986 y 2022, mientras que terminó como subcampeona en 1930, 1990, 2014 y 2026. Esa estadística la ubica junto a Brasil como el segundo seleccionado con más finales disputadas, únicamente por detrás de Alemania, que acumula ocho, señaló Infobae.

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Más allá de la derrota frente a España, el equipo argentino volvió a demostrar competitividad al llegar por segunda edición consecutiva al partido más importante del certamen, luego del título conseguido en Qatar 2022.

España alcanzó su segunda estrella

El seleccionado español escribió un nuevo capítulo en su historia al obtener el segundo Mundial de su trayectoria. Su primera consagración había llegado en Sudáfrica 2010, cuando derrotó 1-0 a Países Bajos con el recordado gol de Andrés Iniesta en el tiempo suplementario.

Dieciséis años después, la Roja volvió a levantar el trofeo al imponerse nuevamente por 1-0 en una final, esta vez frente a Argentina. El gol de Ferrán Torres en el segundo tiempo suplementario selló la victoria y le permitió bordar una nueva estrella sobre su escudo.

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Con este logro, España también alcanzó su cuarta final mundialista, igualando en ese rubro a selecciones históricas como Uruguay, Hungría y la antigua Checoslovaquia, hoy República Checa.

Así quedó la tabla histórica de campeones

Tras la definición del Mundial 2026, solamente ocho selecciones lograron conquistar la Copa del Mundo desde la creación del torneo en 1930, primero con el trofeo Jules Rimet y, desde 1974, con la actual Copa FIFA.

La tabla histórica de títulos quedó conformada de la siguiente manera:

Brasil: 5 títulos.

Alemania: 4 títulos.

Italia: 4 títulos.

Argentina: 3 títulos.

España: 2 títulos.

Francia: 2 títulos.

Uruguay: 2 títulos.

Inglaterra: 1 título.