Colapinto desató la ovación con un histórico Fórmula 1 y dejó un mensaje para la Selección Argentina

Franco Colapinto fue uno de los grandes protagonistas del cierre del Festival de la Velocidad de Goodwood, en Inglaterra. El piloto argentino deslumbró al público al conducir el histórico Lotus E20 de Fórmula 1, recibió el cariño de miles de fanáticos y dejó un mensaje dedicado a la Selección Argentina y Lionel Messi que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El piloto de Alpine fue el encargado de cerrar la edición 2026 del tradicional evento disputado en Goodwood House, en el condado de West Sussex. Ante miles de espectadores completó dos ascensos por la emblemática colina de 1,86 kilómetros y sorprendió con un trompo controlado que desató una ovación.

La presencia del joven de Pilar también estuvo acompañada por una nutrida delegación de hinchas argentinos, que copó el paddock con banderas y camisetas para brindarle su apoyo.

Un guiño a la Selección y a Messi

Además de su actuación en pista, Colapinto protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada al dejar un mensaje en un mural dispuesto para los participantes del festival.

El argentino escribió de puño y letra "Vamos Argentina y Messi", un gesto que fue interpretado como un respaldo al seleccionado nacional en la previa de la semifinal del Mundial.

Luego compartió la imagen en su cuenta de Instagram y la acompañó con una ilustración de Lionel Messi luciendo la camiseta número 10, publicación que se volvió viral en pocas horas.

El emotivo reencuentro con James Vowles

Otro de los momentos destacados del festival fue el abrazo entre Colapinto y James Vowles, director de Williams y uno de los principales impulsores de su llegada a la Fórmula 1.

JV and Franco catchup, Goodwood edition 💙 pic.twitter.com/6XR0vZSVM4 — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) July 12, 2026

El jefe de la escudería británica se acercó a saludar al argentino apenas descendió de su vehículo y el emotivo encuentro fue celebrado por los fanáticos presentes. "Es bueno verlo a él. Siempre es una persona alegre y sonriente", expresó Vowles sobre el piloto argentino.

La escudería Williams compartió el video del reencuentro bajo el título "Reunión de JV y Franco, edición Goodwood", una publicación que también tuvo gran repercusión entre los seguidores del automovilismo.

"El coche es increíble de conducir"

Colapinto manejó el Lotus E20, el mismo monoplaza con el que había protagonizado una exhibición en las calles de Buenos Aires meses atrás. Tras su participación, explicó lo particular que resulta realizar maniobras de exhibición con un auto de Fórmula 1.

"Es exactamente lo contrario de lo que nos enseñan, nos entrenan para lo opuesto. El coche es increíble de conducir, pero también el simple hecho de ver a los demás y lo que hacen es muy genial", afirmó.

También destacó la posibilidad de compartir el evento con vehículos de distintas épocas del automovilismo. "Todo es extraordinario de mirar, eso es lo que nos encanta del automovilismo. Ver cómo los ingenieros pueden desarrollar diferentes coches, en diferentes eras. Aquí podemos ver cada época de los coches de Fórmula 1 y cada época de las otras máquinas", señaló.

La ilusión por la Selección y la vuelta a la Fórmula 1

Consultado sobre las posibilidades de la Selección Argentina en el Mundial, Colapinto evitó hacer pronósticos y respondió con humor. "Hay que anular mufa", dijo entre sonrisas.

Tras su participación en Goodwood, el piloto volverá a enfocarse en la temporada de Fórmula 1, ya que el próximo fin de semana competirá en el Gran Premio de Bélgica, en el circuito de Spa-Francorchamps, al volante del Alpine A526.