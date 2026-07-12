Argentina aseguró un millonario premio en dólares tras avanzar a las semifinales del Mundial

La Selección argentina aseguró un premio de 27 millones de dólares tras vencer 3 a 1 a Suiza y clasificarse a las semifinales del Mundial 2026. El avance deportivo también representa un importante beneficio económico para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco del mayor reparto de premios realizado por la FIFA en la historia de la Copa del Mundo.

Para esta edición, el organismo rector del fútbol mundial dispuso un fondo total de 727 millones de dólares, de los cuales 655 millones serán distribuidos entre las asociaciones nacionales según el rendimiento obtenido durante el torneo.

La expansión del Mundial a 48 selecciones permitió incrementar los ingresos generados por derechos televisivos, patrocinadores y venta de entradas, lo que se tradujo en premios récord para todos los participantes.

Cuánto puede seguir ganando Argentina

Con el pase a semifinales, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni ya tiene asegurados 27 millones de dólares. Sin embargo, la cifra puede aumentar dependiendo de su desempeño en los últimos partidos del campeonato.

Si finaliza en el tercer puesto, recibirá 29 millones de dólares. En caso de ser subcampeón, obtendrá 33 millones, mientras que si logra defender el título conseguido en Qatar 2022, percibirá 50 millones de dólares, el mayor premio otorgado por la FIFA en la historia de los Mundiales.

Entre los cuartos de final y las semifinales, el incremento fue de 8 millones de dólares, mientras que la diferencia entre el subcampeón y el campeón alcanza los 17 millones.

La escala de premios del Mundial 2026

La FIFA estableció la siguiente distribución económica según la posición final de cada selección:

-Campeón: 50 millones de dólares.

-Subcampeón: 33 millones.

-Tercer puesto: 29 millones.

-Cuarto puesto: 27 millones.

-Del quinto al octavo puesto: 19 millones.

-Del noveno al decimosexto: 15 millones.

-Del puesto 17 al 32: 11 millones.

-Del puesto 33 al 48: 9 millones.

Además, antes del inicio del certamen, cada una de las 48 selecciones recibió 1,5 millones de dólares destinados a cubrir gastos de preparación, logística y organización.

Un Mundial con premios récord

El Mundial 2026 superó ampliamente los montos entregados en Qatar 2022. En aquella edición, Argentina recibió 42 millones de dólares por conquistar el título, mientras que Francia obtuvo 30 millones como subcampeón y Croacia 27 millones por finalizar en el tercer lugar.

La diferencia de 8 millones de dólares para el campeón representa un incremento cercano al 19% respecto del torneo disputado en Qatar.

Como ocurre en cada Copa del Mundo, los premios son transferidos por la FIFA a las asociaciones nacionales. Posteriormente, cada federación define la distribución de esos recursos entre jugadores, cuerpo técnico y otras áreas vinculadas a la participación en la competencia. En el caso de la AFA, los porcentajes correspondientes fueron acordados con el plantel antes del inicio del Mundial.