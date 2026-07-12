El posteo de Antonela para celebrar el pase de Argentina a semifinales del Mundial

La selección argentina obtuvo su boleto a las semifinales del Mundial 2026 al imponerse en el tiempo extra por 3-1 sobre Suiza en Kansas City y se medirá contra Inglaterra en la antesala de la final. Como de costumbre en los partidos antecesores, la familia de Lionel Messi, quien brindó una asistencia y sufrió un corte en su ojo, lo acompañó desde las gradas. Antonela Roccuzzo, su esposa, le dedicó una publicación especial en sus redes sociales.

La primera imagen mostraba a la rosarina junto a sus tres hijos y del capitán argentino, todos vestidos con la camiseta alternativa, en uno de los palcos del estadio. El posteo incluía además una fotografía en blanco y negro de Antonela de espaldas, otra en la que se apreciaban en detalle sus accesorios y, como cierre del carrusel, una instantánea con su look completo, dando así un broche final a una jornada de celebración. “¡¡Vamooooos Argentina. Un pasito más!!!”, escribió la empresaria en un posteo en su Instagram.

Minutos antes, Antonela subió un video en sus historias de la celebración de los futbolistas en el terreno de juego mientras en el estadio en Kansas City se escucha la canción: “Esta locura, no la tratés de entender”, que acompaña al seleccionado desde Qatar 2022, publicó Infobae.

Antonela Roccuzzo desde un palco del estadio acompañada por Thiago, Mateo y Ciro Messi (@antonelaroccuzzo)

En la sufrida clasificación contra Egipto por 3-2, Antonela Roccuzzo realizó una publicación en su red social que comenzó con un “Vamos, vamos, Argentina”. Luego de esto, vino la dedicatoria especial: “Lionel Messi, ya no quedan palabras”. Vale recordar que el capitán del combinado albiceleste concretó el 2-2 parcial en los últimos minutos con un potente zurdazo dentro del área. Algunos minutos atrás, le brindó una asistencia a Cristian Cuti Romero para el descuento. En el duelo contra los africanos, se lo notó muy emocionado a Leo ya que falló un penal, pero nuevamente tuvo su revancha y a sus 39 años muestra una vigencia notable. Fue una tarde en la que el capitán argentino volvió a conmoverse y recibió todo el afecto de sus compañeros.

Otro de los posteos más virales de Antonela Roccuzzo fue después de la agónica victoria sobre Cabo Verde en 16avos de final. La esposa del capitán compartió una serie de imágenes y, en la foto principal del posteo, la rosarina posó junto a Mateo, Thiago y Ciro, todos luciendo la actual camiseta suplente del seleccionado, con el número 10 y el apellido “Messi” en la espalda. La postal fue acompañada por varios corazones celestes y blancos y el mensaje “Vamos Argentina”, en sintonía con la costumbre que mantiene desde hace varias competencias internacionales.

Para Antonela y sus hijos vestir la camiseta alternativa se volvió una cábala desde el Mundial de Qatar, después de la derrota contra Arabia Saudita. Desde aquel momento, la empresaria y su familia optaron por usar la remera suplente en cada partido, hábito que mantuvieron en la consagración de la Copa América 2024.