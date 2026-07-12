Video: cayó la pérgola de un bar durante los festejos por Argentina en Concepción del Uruguay

Los festejos por Argentina tras la clasificación a las semifinales del Mundial 2026 reunieron a una multitud en Plaza Ramírez, pero la celebración terminó empañada por hechos de vandalismo, incidentes de tránsito y daños en el espacio público.
Los festejos por Argentina en Concepción del Uruguay pasaron de la euforia por la clasificación a las semifinales del Mundial 2026 a una noche marcada por el descontrol y los destrozos. Lo que comenzó como una celebración multitudinaria en Plaza Ramírez, donde cientos de hinchas se reunieron para celebrar el triunfo sobre Suiza, terminó con incidentes que generaron preocupación entre vecinos y autoridades.
Pese al operativo de seguridad dispuesto para acompañar la concentración de simpatizantes, un grupo de personas protagonizó diversos hechos de vandalismo y conductas imprudentes que alteraron el clima festivo que predominó durante gran parte de la noche.
Entre las situaciones registradas se observaron vehículos circulando en contramano alrededor de Plaza Ramírez y automóviles transitando por la Peatonal Rocamora, poniendo en riesgo a las personas que permanecían en el centro de la ciudad para celebrar el triunfo de la Selección, indicó 03442.
Daños materiales y preocupación tras los festejos
Uno de los episodios más importantes ocurrió en la intersección de 3 de Febrero y 9 de Julio, donde resultó dañada la pérgola de la confitería Bella Vista. El derrumbe de parte de la estructura fue una de las consecuencias más visibles de una noche que terminó lejos del espíritu festivo con el que habían comenzado los festejos.
Las imágenes del lugar mostraron los daños ocasionados y reflejaron el accionar de un reducido grupo de personas que, con su comportamiento, empañó una celebración que convocó a familias, jóvenes y niños con la intención de disfrutar de un momento histórico para el deporte argentino.
La mayoría de los hinchas vivió la clasificación con cánticos, banderas y muestras de alegría, aunque los incidentes terminaron acaparando parte de la atención al cierre de la jornada.