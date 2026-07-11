Canción para la Selección: un payador y su hija emocionan al país con su versión de conocido tema

REDACCIÓN ELONCE
La canción para la Selección Argentina interpretada por Pedro y su hija Paula, de ocho años, emocionó a todos. La pasión por el fútbol y el legado generacional se combinaron en una historia que conmovió a miles de argentinos.
La canción para la Selección Argentina se transformó en uno de los videos más compartidos en las horas previas al duelo entre el equipo de Lionel Scaloni y Suiza por los cuartos de final del Mundial.
Los protagonistas son el payador santafesino Pedro Saubidet y su hija Paula, de apenas ocho años, quienes interpretaron una emotiva versión de "Astros", de Ciro y Los Persas, con una letra adaptada que expresa el sueño de millones de argentinos.
El video fue grabado en la intimidad de su hogar, sin escenario ni producción especial. Pedro acompaña con la guitarra mientras Paula canta con una naturalidad que sorprende por su edad. La interpretación rápidamente trascendió el círculo de seguidores del artista y comenzó a viralizarse en redes sociales.
Uno de los versos que más repercusión generó resume el sentimiento de los hinchas: "Quiero volver a robarle un gol al ladrón, como el Diego y el Narigón, y que la cuarta estrella brille en el cielo de mi Nación". La referencia remite a Diego Maradona, Carlos Bilardo y al histórico Mundial de México 1986.
Un video nacido de la emoción mundialista
La canción fue registrada pocas horas después de la sufrida clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final, tras vencer 3 a 2 a Egipto. El encuentro dejó una carga emocional muy fuerte en la familia Saubidet.
"No llores, papá", le decía Paula a Pedro cuando terminó el partido. Sin embargo, ambos terminaron emocionados frente al televisor. Fue en ese clima cuando decidieron tomar la guitarra y grabar la interpretación que luego recorrería el país.
"La estrella del video es ella, por su encanto, por la fuerza que le pone, por su garra y por su naturalidad", expresó Pedro al referirse a su hija. Para el payador, el verdadero valor de la grabación está en la espontaneidad con la que Paula transmitió la emoción que sintieron durante el partido.
Música y fútbol, una tradición familiar
En la casa de los Saubidet la música ocupa un lugar central. Pedro comparte su pasión por el canto criollo con su esposa Mercedes y con sus hijas Francisca, de 11 años, y Paula, de 8.
"La música está presente en todo momento. A mis hijas les gusta mucho, siempre estamos cantando y guitarreando. Hay mucho chamamé por parte mía, pero también me voy adaptando a la música de ellas para poder acompañarlas", relató.
El fútbol, en cambio, llegó de la mano de su padre, don Pedro, fallecido el año pasado. Hincha de River, fue quien lo llevó por primera vez a la cancha de Unión de Santa Fe. "Hoy que papá ya no está, el fútbol es mucho más que un deporte. Es un montón de recuerdos con él en la cancha", recordó con emoción.
Un homenaje que también recuerda a su padre
La pasión futbolera también alcanzó a otras generaciones de la familia. Su sobrino, Marcos Sanguinetti, nieto de don Pedro, es periodista deportivo y actualmente cubre el Mundial.
"La figura de papá es fundamental para esta pasión. El que más la heredó fui yo y también mi sobrino Marcos. Siempre lo tenemos muy presente en cada partido", señaló el payador.
Además del amor por el fútbol, don Pedro transmitió a sus hijos el gusto por la guitarra, la poesía gauchesca, la vida de campo y el valor de la familia. "Fue un tipo extraordinario, un hombre íntegro y un gran ejemplo para nosotros. Le debemos a él y a mamá esta familia tan linda que nos dejaron", expresó.
El sueño de cantar junto a la Scaloneta
Pedro explicó que la frase sobre "robarle un gol al ladrón" nació inspirada en la histórica rivalidad con Inglaterra, la Mano de Dios de Diego Maradona y también en un relato del escritor Eduardo Sacheri sobre aquella inolvidable conquista.
Al mismo tiempo, destacó que la identificación con la Selección actual trasciende los resultados deportivos. Consideró que Lionel Scaloni representa valores con los que muchos argentinos se sienten reflejados.
"Scaloni podría ser el amigo de cualquiera de nosotros. Es muy humano, familiero, humilde, pero aguerrido. Eso se transmite a los jugadores", sostuvo. También remarcó que el plantel ofrece ejemplos positivos para las nuevas generaciones. "Creo que son un ejemplo que nos hace muy bien como sociedad. A los chicos los vuelve locos la Selección y tienen referentes que realmente son positivos", afirmó a TN.
Mientras Argentina busca seguir avanzando en el Mundial, Pedro mantiene un sueño intacto: interpretar la canción junto a los futbolistas. "Me encantaría cantarla en un asado para todos los muchachos, con sus hijos y con mis hijas. Todos soñamos con estar en esa mesa junto a nuestros ídolos", concluyó.