Docentes podrán actualizar la Credencial de Puntaje Digital: fechas y requisitos

El Consejo General de Educación (CGE) dio a conocer el cronograma y las pautas para que los docentes puedan actualizar la Credencial de Puntaje Digital 2026/2027 mediante la presentación de antecedentes de Formación Docente Continua.

Según lo establecido por la Circular Nº 07/26 JC del Jurado de Concursos de Nivel Secundario y sus Modalidades, la fecha de corte anual será el próximo 31 de julio de 2026.

Hasta ese día, los aspirantes deberán cargar sus antecedentes en el sistema SAGE mediante el Legajo Único Personal (LUP), dentro de la sección Antecedentes, Mis Antecedentes y luego Nuevo Antecedente.

Cuándo deben presentar la documentación

Una vez finalizada la carga digital, entre el 3 y el 14 de agosto los docentes deberán presentar las copias autenticadas de los antecedentes en la institución educativa de nivel secundario que hayan seleccionado.

Quienes soliciten la credencial por primera vez o hayan obtenido su primera Credencial de Puntaje a partir del 1 de agosto de 2025 tendrán que presentar la totalidad de los antecedentes registrados en SAGE, siempre que hayan sido emitidos hasta el 31 de julio de 2026.

En cambio, aquellos que ya poseen credencial solamente deberán presentar los antecedentes emitidos entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026.

Los plazos para las instituciones educativas

Las escuelas tendrán plazo entre el 18 y el 24 de agosto para elevar la documentación a la Dirección Departamental de Escuelas correspondiente.

Posteriormente, las Direcciones Departamentales deberán enviar los antecedentes al Jurado de Concursos entre el 25 y el 28 de agosto.

Desde el organismo aclararon que solo serán considerados válidos los antecedentes comprendidos dentro de las fechas establecidas. Además, la documentación tendrá que estar certificada como copia fiel del original e incluir todos los datos de la institución emisora y del docente.

Qué documentación no será necesario presentar

Las certificaciones incorporadas directamente por la Dirección de Planeamiento Educativo del CGE en el legajo de cada uno de los docentes no deberán cargarse nuevamente ni presentarse en formato físico, ya que serán tomadas automáticamente desde el sistema.

Finalmente, se aclaró que toda la documentación deberá remitirse exclusivamente por la vía institucional correspondiente y dentro de los plazos fijados.

No se recibirán presentaciones particulares en la Mesa de Entradas del CGE ni en las Direcciones Departamentales de Escuelas.