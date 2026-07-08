El Gobierno afirmó que hizo oferta “superadora”, pero los gremios docentes la rechazaron: en qué consistía

En el marco de una nueva mesa de negociación paritaria, el gobierno de Entre Ríos mejoró su propuesta de recomposición salarial para los trabajadores docentes. Los detalles de la propuesta.
La paritaria docente Entre Ríos volvió a finalizar sin acuerdo este miércoles, luego de que los gremios rechazaran la nueva propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial durante la reunión realizada en la Secretaría de Trabajo. Desde el Ejecutivo aseguraron que se trató de una oferta "bastante superadora" respecto de la presentada el lunes y anticiparon que ahora se abrirá una instancia de conciliación administrativa.
La negociación se reanudó tras el cuarto intermedio dispuesto en el encuentro del pasado lunes y contó con la participación de representantes del Gobierno provincial y de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).
Al término del encuentro, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, dialogó con la prensa y sostuvo que el Gobierno realizó un importante esfuerzo para mejorar la propuesta salarial, aunque lamentó que fuera rechazada sin ser sometida a consideración de los congresos gremiales.
"Trajimos una propuesta bastante superadora"
Cuenca comenzó destacando la continuidad del proceso de negociación. "Queremos celebrar esta instancia de diálogo de paritaria. Es la segunda paritaria de la semana. El lunes se vino con una propuesta, la cual fue rechazada in límine. Bueno, el Gobierno trabajó para mejorarla, de acuerdo a los recursos, siendo responsable con la administración de los recursos, y hoy se trajo una propuesta bastante superadora a la fecha", afirmó.
Sin embargo, indicó que la respuesta sindical volvió a ser negativa. "Fue un rechazo in límine también de la propuesta que se trajo hoy. Llama la atención porque se rechaza directamente sin ir a congreso en la mesa paritaria. La verdad que la propuesta que se trajo puntualmente hoy es bastante superadora del lunes", manifestó.
El funcionario explicó que la oferta presentada inicialmente contemplaba un incremento del 3% para julio y otro 3% para septiembre, calculados sobre la base salarial de febrero. En la nueva propuesta, el Ejecutivo elevó el aumento previsto para septiembre y modificó la base de cálculo.
Los cambios que incorporó la nueva oferta
"Hoy trajimos un 3% para julio y un 4% para septiembre, pero ellos nos habían solicitado que se actualice la base y el Gobierno propuso actualizar las bases, es decir, que el 3% en julio se calcule con los salarios últimos y en septiembre teniendo en cuenta el aumento de julio", detalló Cuenca.
Para el escalafón docente, además, se ofreció aumentos para el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y para el rubro Conectividad, a partir del mes de julio, a abonarse en agosto. En cuanto al Fopid, para jornada simple, un incremento del 19,7 por ciento, mientras que para jornada completa subiría un 26,1 por ciento más. En Conectividad, el valor para jornada simple aumentaría un 20,8 por ciento, y para jornada completa un 27,1 por ciento de incremento.
El titular del CGE agregó que otro de los puntos incorporados fue la mejora del salario mínimo docente. "Se generó también llevar el salario mínimo de los docentes a 850.000 pesos a partir de julio. Eso implica un aumento del 14% respecto del último salario mínimo docente, que era de 750.000 pesos", precisó.
Además, indicó que la propuesta contempló una actualización de los montos correspondientes a FOPID y Conectividad, con incrementos que oscilarían entre el 20% y el 28%, según la carga horaria de cada docente.
La discusión por FOPID y Conectividad
Consultado sobre el pedido de los gremios para que esos conceptos sean incorporados al salario remunerativo y bonificable, Cuenca recordó el origen de esas partidas. "La suma de FOPID y Conectividad fue una decisión de este gobernador y de este Gobierno de hacer frente a una suma que se dejó de pagar del FONID y que el Gobierno provincial decidió asumir. Se pagó de la misma manera que se venía pagando el FONID", explicó.
En ese sentido, sostuvo que la administración provincial realizó un esfuerzo adicional para sostener esos ingresos. "Hoy llevar entre Conectividad y FOPID aproximadamente 240.000 pesos para una jornada completa no es un valor menor", remarcó.
Asimismo, insistió en que la nueva propuesta contempló varios de los planteos realizados por los sindicatos durante la reunión anterior. "Vamos atendiendo muchas de las demandas teniendo en cuenta los recursos de la provincia y la situación en la que veníamos", expresó.
Conciliación y expectativa por el regreso a clases
Tras el rechazo de la propuesta, Cuenca indicó que el conflicto ingresará ahora en una nueva etapa administrativa. "Hoy se rechazó la propuesta in límine. Se declara en beligerancia y entiendo que la Secretaría de Trabajo va a tener cinco días hábiles para llamar a conciliación administrativa", explicó.
El funcionario también sostuvo que la oferta presentada representa el máximo esfuerzo posible por parte del Ejecutivo. "Quiero dejar claro que el Gobierno está haciendo, con la propuesta que trae hoy, el mayor esfuerzo, siendo responsable con la administración de los recursos. Estamos ofreciendo previsibilidad para julio y septiembre y esos porcentajes hoy representan aproximadamente el doble de una inflación mensual", afirmó.
Consultado sobre la posibilidad de que el conflicto afecte el reinicio de las clases tras el receso invernal, respondió: "Ojalá. Yo siempre soy positivo de pensar que esto no tiene que afectar para nada las clases de los chicos. No sería bueno que se pierdan días de clase. Para eso están las instancias de conciliación administrativa y también las herramientas previstas por la legislación".
Finalmente, Cuenca aseguró que el diálogo institucional continuará abierto, aunque aclaró que la propuesta presentada este miércoles fue la definitiva por parte del Ejecutivo. "Siempre el diálogo está abierto, independientemente de la cuestión salarial. Pero hoy trajimos la propuesta definitiva. Ahora entramos en una instancia de rechazo in límine y de conciliación administrativa", concluyó.