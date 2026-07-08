Robaron en un local comercial céntrico de Paraná tras forzar una puerta

Robaron en un local comercial céntrico de Paraná durante la madrugada de este miércoles, luego de que delincuentes violentaran una de las puertas de ingreso y accedieran al interior del establecimiento. El hecho fue descubierto por la encargada del comercio al llegar para iniciar la jornada laboral, momento en el que constató daños en el acceso principal y el faltante de dinero en efectivo.

El episodio ocurrió en un comercio ubicado en la zona céntrica de la capital entrerriana, precisamente en calle Carbó. Según relató la responsable del local, los delincuentes lograron ingresar tras forzar la puerta y revolvieron distintos sectores en busca de dinero, llevándose el efectivo que encontraron en la caja registradora.

En diálogo con Elonce, Sol, quien se encarga de abrir el comercio, describió el momento en que advirtió que había sido víctima de un robo. “Fue una sensación horrible. Cerré anoche a las 20 horas, volví a las 9 de la mañana. Cuando llego, veo la puerta forzada y dije ‘es imposible, a la puerta la cerré bien’. Cuando hago dos pasos dentro del local, veo que del escritorio habían sacado la caja registradora, todas las perillas abiertas y faltaba el dinero en efectivo”.

La comerciante aseguró que no deja grandes sumas de dinero

Tras descubrir el hecho, la mujer explicó que, por una cuestión de seguridad, desde hace años evita dejar importantes cantidades de efectivo en el local comercial al finalizar cada jornada.

En ese sentido, expresó: “Tengo local hace más de 10 años y aprendí desde el primer día a no dejar efectivo, más que nada cambio pero no grandes cantidades”. Además, indicó que por el momento desconoce cuál es el monto exacto que fue sustraído por los delincuentes.

Foto: Elonce.

Luego del hallazgo, Sol dio aviso de inmediato a sus familiares y a la Policía. El rápido despliegue de los efectivos le permitió recuperar cierta tranquilidad mientras se realizaban las primeras actuaciones en el lugar.

Criminalística trabajó en el comercio para reunir pruebas

Foto: Elonce.

La comerciante también destacó el accionar policial y contó cómo se desarrolló el operativo tras la denuncia. “Llamé a mi familia, a la policía y a las 9:15 estaban acá. Estuvieron acá hasta las 11:30, vino la División Criminalística, hicieron todo el proceso. Se portaron muy bien, vinieron 10 policías, tres o cuatro patrullas. Eso me dejó tranquila porque al tener dos pisos el local, tenía miedo que se haya metido alguien que haya quedado adentro. Por suerte, me dieron seguridad”.

Personal de la División Criminalística llevó adelante las pericias correspondientes con el objetivo de obtener elementos que permitan identificar a los autores del robo. Entre las tareas realizadas se incluyó el relevamiento del lugar y la búsqueda de rastros que puedan incorporarse a la investigación.