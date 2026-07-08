Una persecución en Paraná terminó con tres detenidos, droga y un arma secuestrada

Un patrullaje preventivo en barrio El Morro de Paraná terminó con tres personas detenidas, cocaína fraccionada y un arma de fuego secuestrada. El operativo comenzó cuando personal policial intentó identificar a dos hombres que estaban junto a una motocicleta y ambos escaparon del lugar.

Durante la fuga, los dos treparon una barranca e intentaron ingresar a una vivienda cercana. Uno de ellos fue alcanzado por los efectivos y, en ese momento, arrojó al piso un arma de fuego. El otro logró entrar a la casa, donde había varias personas.

La situación derivó en un operativo más amplio, ya que quienes estaban dentro del domicilio intentaron impedir el avance del personal policial. Con la llegada de refuerzos, la vivienda fue asegurada y se dio intervención a la Fiscalía en turno.

Una fuga que derivó en el hallazgo de cocaína

Mientras se desarrollaba el procedimiento en Paraná, los efectivos observaron que una de las personas arrojó una bolsa blanca debajo de una mesa. Luego, al revisar el lugar, encontraron en esa bolsa y sobre una cama varios envoltorios con una sustancia blanquecina.

También se secuestró una balanza de precisión y un trozo compacto de la misma sustancia a otra de las personas que estaba en la vivienda. Por ese motivo, se convocó a personal especializado para realizar las pruebas correspondientes.

Los análisis orientativos confirmaron que se trataba de cocaína. En total, se secuestraron 49 envoltorios de nylon, un trozo compacto y otros elementos que, según la investigación, podrían haber sido utilizados para fraccionamiento.

El arma y los elementos secuestrados

El arma encontrada durante la persecución fue identificada como un revólver calibre .32 largo, con una vaina servida en el tambor. Además, se realizaron pruebas a las personas presentes para determinar posibles rastros vinculados al uso del arma.

En el operativo se incautaron 49 envoltorios con cocaína, con un peso total de 11 gramos, y un trozo compacto de 40,1 gramos. También se secuestraron recortes de nylon con restos de sustancia y una balanza de precisión.

El total de droga secuestrada fue de 51,1 gramos de cocaína. Todos los elementos quedaron incorporados a la causa, que continuará bajo investigación para establecer el rol de cada una de las personas involucradas.

Tres personas quedaron detenidas

Por disposición de la Fiscalía, fueron detenidos los dos hombres que escaparon al inicio del procedimiento. Ambos quedaron vinculados a una causa por tenencia ilegal de arma de fuego e infracción a la ley de estupefacientes.

También fue detenido el hombre al que se le secuestró la balanza y el trozo compacto de cocaína. Las demás personas que estaban en la vivienda fueron identificadas y quedaron relacionadas a la investigación.

El procedimiento en barrio El Morro de Paraná comenzó como un control preventivo y terminó con el secuestro de un arma, droga fraccionada y elementos que serán analizados en el marco de la causa.