La Paz: un detenido y disparos con balas de goma tras incidentes en festejos por Argentina

Los disturbios en los festejos por la Selección Argentina se produjeron en La Paz, donde una pelea entre varios participantes derivó en corridas, el uso de armas blancas y la intervención de la Policía para restablecer el orden.
Los disturbios en los festejos por la Selección Argentina empañaron este martes la celebración por la clasificación del seleccionado nacional a los cuartos de final del Mundial. Los incidentes ocurrieron en la intersección de las calles San Martín y Moreno, en la ciudad de La Paz, donde una multitud se había reunido para celebrar el triunfo frente a Egipto.
Según se informó, la jornada transcurría con normalidad hasta que comenzaron enfrentamientos entre algunos asistentes. La situación fue escalando rápidamente y derivó en corridas y violentos disturbios que se extendieron hacia la Plaza Principal 25 de Mayo.
De acuerdo con el reporte policial, durante la gresca varias personas se agredieron utilizando golpes de puño, puntapiés, botellas de vidrio e incluso armas blancas, generando una situación de extrema violencia que puso en riesgo la integridad de quienes se encontraban en el lugar.
Intervención policial y un detenido
Ante la gravedad de los hechos, efectivos de la Sección Comando Radioeléctrico desplegaron un operativo para controlar la situación. En una primera instancia utilizaron técnicas de persuasión y, posteriormente, recurrieron al uso de balas de goma para dispersar a los grupos que protagonizaban los incidentes.
Como resultado del procedimiento, un hombre de 30 años fue detenido por el presunto delito de resistencia a la autoridad. Además, por disposición de la Fiscalía interviniente, se identificó al resto de las personas involucradas y se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades de cada participante en los hechos.