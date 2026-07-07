Tres personas fueron hospitalizadas tras un choque entre dos motos y un auto en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Un accidente en calle Garrigó dejó como saldo tres personas hospitalizadas luego de una colisión que involucró a dos motocicletas y un auto. El hecho ocurrió en la intersección con Gobernador Basavilbaso y demandó la intervención de Accidentología Vial.
Un accidente en calle Garrigó movilizó este martes a los servicios de emergencia de Paraná luego de que dos motos y un auto protagonizaran una colisión en la intersección con Gobernador Basavilbaso. Como consecuencia del impacto, tres personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas al hospital San Martín para recibir atención médica.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, una moto Zanella era conducida por un hombre de 27 años que circulaba por calle Juan Garrigó en sentido norte-sur. Al superar la intersección con calle Provincias Unidas, colisionó con una Honda Biz que intentaba incorporarse a la circulación tras salir del estacionamiento de un supermercado y que era conducida por una mujer de 47 años.
Producto del fuerte impacto, ambas motocicletas terminaron involucrando a un auto Renault Fluence que circulaba por la mano contraria y recibió el impacto de los vehículos de menor porte.
Tres personas fueron derivadas al hospital
Como consecuencia del siniestro, el conductor de la Zanella, una mujer de 45 años y otra de 25 fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al hospital San Martín de Paraná para una mejor evaluación de las lesiones sufridas.
En la escena del accidente trabajó personal especializado de Accidentología Vial, que llevó adelante las pericias correspondientes con el objetivo de establecer la mecánica del hecho y determinar cómo se produjo la secuencia de la colisión.
Las actuaciones continuaban para esclarecer las circunstancias del siniestro, mientras se aguardaba el parte médico sobre el estado de salud de las personas hospitalizadas.