Dictan clases gratuitas de judo para chicos de 5 a 10 años en Dojo Pantera

REDACCIÓN ELONCE
Las clases gratuitas de judo para niños de 5 a 10 años ya se dictan en Dojo Pantera II, en Paraná. El maestro Andrés Gómez contó a Elonce cómo nació la iniciativa y destacó que busca brindar igualdad de oportunidades a quienes no pueden afrontar una cuota.
Las clases gratuitas de judo se convirtieron en una nueva propuesta deportiva e inclusiva para niños de entre 5 y 10 años en Paraná. La iniciativa es impulsada por el maestro Andrés Gómez desde Dojo Pantera II y apunta a que más chicos puedan acercarse a la disciplina sin que el aspecto económico represente un impedimento. En diálogo con el programa GPS, que se emite por Elonce, explicó cómo surgió el proyecto y cuáles son sus objetivos.
Sobre el crecimiento del espacio, Gómez contó: “Tenemos Dojo Pantera I y II, así que estamos trabajando muy bien. El central quedó en calle presidente Perón 520 y el segundo en calle Francisco Sayos 1850, que está a pasitos del hospital de La Baxada”.
Además, remarcó el espíritu solidario de la propuesta: “Estamos dictando clases para niños de cinco a diez años totalmente gratis. Se dan las mismas clases que damos en los dojos centrales totalmente gratis”.
Una convocatoria abierta para más chicos
El instructor explicó que actualmente concurren niños de distintos puntos del área metropolitana, aunque busca que también se sumen familias del barrio donde funciona el segundo dojo.
“Tengo chicos que vienen de La Pasarela, de San Benito, de Oro Verde y no tengo de la zona (del dojo). Eso es lo que estamos buscando: que la gente se entere”, afirmó.
Gómez reveló que la iniciativa nació a partir de su propia historia y de las dificultades económicas que atravesó cuando comenzó a practicar este deporte. “Me inicié en el barrio Anacleto Medina y hoy manejamos dos dojos en Paraná. Después hay otros en Entre Ríos”, recordó.
Luego explicó el compromiso que asumió junto a su familia para que otros niños no vivan la misma situación: “Me costaba un montón pagar la cuota. Entonces con mi mujer asumimos el compromiso de intentar que los chicos que no puedan pagar la cuota se acerquen y van a tener el mismo recibimiento que en el dojo central”.
Días, horarios y objetivos
Las actividades están destinadas a niños de entre 5 y 10 años y se desarrollan con una metodología especialmente adaptada para esa etapa de crecimiento.
Al ser consultado sobre los requisitos para participar, Gómez respondió: “Tienen que llevar buena onda, energía y ganas de entrenar. Estamos los martes y jueves a las 17:30 y los sábados a las 10 de la mañana”.
Asimismo, explicó que las clases tienen un enfoque diferente al entrenamiento competitivo de adolescentes y adultos. “Las clases varían un poco porque son un poco más didácticas porque son niños. Estamos trabajando en la nueva faceta del dojo pantera, que es captar y buscamos que se inicien desde pequeños para que tengan una continuidad”, resumió.
Los valores que transmite el judo
Más allá del aprendizaje técnico, el maestro destacó que el judo representa una herramienta de formación personal para los más pequeños y que los valores ocupan un lugar central dentro de cada entrenamiento.
“El judo tiene una disciplina bárbara, donde los chicos trabajan ciertas cosas que en otros deportes no. Se trabaja la paciencia, la disciplina, el ir a entrenar, el caer y levantarte”, expresó.
Finalmente, dejó una reflexión sobre una de las primeras enseñanzas que reciben quienes comienzan en esta disciplina: “A los chicos lo primero que se les enseña es aprender a caer porque te puede pasar en cualquier aspecto de tu vida y el judo me ha ayudado”.
Con esta propuesta gratuita, Dojo Pantera busca ampliar el acceso al deporte, fomentar hábitos saludables desde la infancia y ofrecer un espacio donde los niños puedan desarrollarse física y emocionalmente, independientemente de su situación económica.