Scaloni se quebró en llanto tras la clasificación a cuartos de final: ¡Qué grupo de jugadores, hermano!

La Selección argentina protagonizó una remontada inolvidable para vencer 3-2 a Egipto y avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026. Sin embargo, una vez consumada la clasificación, la imagen que recorrió el mundo fue la de Lionel Scaloni, completamente quebrado por la emoción e incapaz de brindar una entrevista tras el encuentro disputado en el estadio de Atlanta.

Como establece el protocolo de la FIFA, el entrenador fue abordado en el campo de juego por TyC Sports. Pero el santafesino no logró contener las lágrimas y apenas pudo responder antes de retirarse.

Lionel Scaloni couldn’t speak to the press after the game because he was too emotional. The World Cup will forever be the greatest tournament in sport’s history. 🥹❤️https://t.co/L55FZTodkU — MC (@CrewsMat10) July 7, 2026

"No puedo ni levantar la mirada, lo siento, estoy muy emocionado. ¡Qué grupo de jugadores, hermano! Me tengo que ir, disculpame", expresó Scaloni, visiblemente conmovido por la histórica remontada conseguida por su equipo.

Una clasificación que desató las lágrimas

El director técnico no fue el único que terminó emocionado. Apenas sonó el pitazo final, Lionel Messi también fue captado por las cámaras llorando sobre el césped, reflejo del enorme desgaste físico y emocional que significó un partido que parecía perdido y terminó con una clasificación épica.

¡ASÍ VIVIÓ SCALONI EL TRIUNFO AGÓNICO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA! 🇦🇷🏆 pic.twitter.com/qHupQ1zlJp — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

Quien sí pudo dialogar con la prensa fue Roberto Ayala, uno de los ayudantes de campo del cuerpo técnico, que también habló con la voz entrecortada al analizar lo vivido. "Nos está volviendo el alma al cuerpo. Agradecerles a estos muchachos que emocionan, no se cansan, van por más y son capaces de hacer estas cosas", manifestó el exdefensor de la Selección.

Luego destacó la fortaleza del grupo para revertir una situación extremadamente adversa. "Estábamos golpeados, pero se prometieron a sí mismos que si nos tocaba irnos lo haríamos con la frente en alto. Otra demostración de un grupo increíble", afirmó.

Una remontada para el recuerdo

Argentina estuvo contra las cuerdas durante gran parte del encuentro y parecía despedirse del Mundial. Sin embargo, el equipo reaccionó en el tramo final del partido con una muestra de carácter y jerarquía.

A los 79 minutos, Cristian "Cuti" Romero marcó el descuento que devolvió la ilusión. Apenas cuatro minutos más tarde, a los 83, apareció Lionel Messi para establecer el empate y cambiar por completo el desarrollo del encuentro.

Cuando todo parecía encaminado al tiempo suplementario, Enzo Fernández apareció en tiempo de descuento, a los 92 minutos, para convertir el 3-2 definitivo y sellar una clasificación heroica a los cuartos de final.

El próximo desafío

Tras superar a Egipto en un partido cargado de dramatismo, la Selección argentina ya puso la mira en la siguiente instancia del Mundial.

El conjunto dirigido por Scaloni volverá a jugar el sábado a las 22, cuando enfrente al ganador del cruce entre Suiza y Colombia, con el objetivo de seguir avanzando en la búsqueda de un nuevo título mundial.