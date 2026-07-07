Bélgica confirmó la peor noticia: Onana se rompió los ligamentos y no seguirá en el Mundial

Bélgica sufrió una baja sensible luego de su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. Amadou Onana sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y no podrá continuar en el torneo.

El mediocampista se lesionó durante el triunfo por 4 a 1 ante Estados Unidos, resultado que le permitió al seleccionado europeo avanzar entre los ocho mejores. La confirmación llegó este martes, luego de que el futbolista fuera sometido a una resonancia magnética y otros estudios complementarios.

La lesión obligará a Onana a permanecer cerca de ocho meses fuera de las canchas. De esta manera, no estará disponible para el partido que Bélgica jugará ante España el próximo viernes, desde las 16, en Los Ángeles.

La lesión que encendió las alarmas

El mediocampista de 24 años había comenzado como titular ante Estados Unidos, pero apenas pudo permanecer 17 minutos en el campo de juego. La acción se produjo cuando intentó disputar una pelota aérea con Christian Pulisic.

Al caer, su pierna derecha quedó trabada sobre el césped y el jugador mostró señales inmediatas de dolor. Onana se tomó la rodilla, pidió asistencia y fue atendido por el cuerpo médico belga.

Tras la revisión inicial, se determinó que no estaba en condiciones de continuar. Abandonó el partido entre lágrimas y fue reemplazado por Hans Vanaken, quien luego marcó uno de los goles de Bélgica en la victoria ante el seleccionado anfitrión.

PREOCUPACIÓN EN BÉLGICA POR AMADOU ONANA 🇧🇪❌ Por esta acción, el mediocampista quedó sentido en su rodilla derecha y debió ser reemplazado. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/oMBmVQ6iHg — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Una ausencia importante en el mediocampo

Onana era considerado una pieza relevante dentro de la estructura del entrenador Rudi García. El volante combinaba despliegue, recuperación y presencia física en la mitad de la cancha, por lo que su ausencia obligará a replantear opciones para la próxima instancia.

El futbolista siguió el resto del encuentro desde afuera y fue visto caminando con una férula para inmovilizar la rodilla lesionada. Durante el partido, sus compañeros lograron sostener el rendimiento y sellaron la clasificación con una actuación contundente.

Bélgica se impuso con un doblete de Charles De Ketelaere y tantos de Hans Vanaken y Romelu Lukaku. Estados Unidos había logrado una igualdad transitoria a través de Malik Tillman, pero no pudo sostener el ritmo del conjunto europeo.

Bélgica deberá rearmarse ante España

La selección belga enfrentará a España por un lugar en las semifinales del Mundial. El cruce se disputará el viernes en Los Ángeles y tendrá a dos equipos que llegan tras resolver sus respectivos partidos de octavos.

La ausencia de Onana será una de las principales preocupaciones para el cuerpo técnico de Bélgica. Su reemplazante deberá asumir un rol clave en una zona central que tendrá exigencia ante un rival de alto nivel.

Para el mediocampista, la lesión también implica un freno en plena competencia mundialista y un período extenso de recuperación con Aston Villa. El objetivo ahora será completar la rehabilitación y regresar a la actividad una vez superada la recuperación de la rodilla.