Selección Argentina: Scaloni confirmó el equipo para jugar los octavos ante Egipto

La Selección Argentina tiene formación confirmada para enfrentar este martes a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará desde las 13 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará avanzar a los cuartos de final.

Luego de la exigente clasificación ante Cabo Verde, el entrenador realizará tres modificaciones en relación con el equipo que comenzó el último partido. Los cambios estarán repartidos entre la defensa, el mediocampo y el ataque.

Nicolás Tagliafico volverá a ser titular en el lateral izquierdo, Leandro Paredes ingresará para reforzar la zona central y Julián Álvarez tendrá su oportunidad desde el inicio junto a Lionel Messi.

Tres cambios en busca de mayor equilibrio

Tagliafico reemplazará a Facundo Medina, quien había ocupado el puesto durante la recuperación del defensor del Olympique de Lyon. Medina terminó con molestias físicas en el cruce anterior, por lo que Scaloni optó por devolverle la titularidad al futbolista con mayor experiencia en esa posición.

En el mediocampo, la novedad será el ingreso de Paredes en lugar de Thiago Almada. El volante tuvo una buena aparición ante Cabo Verde y será utilizado como referencia central para darle mayor recuperación y orden a la mitad de la cancha.

Tagliafico, Paredes y Álvares serán titulares.

Con su presencia, Alexis Mac Allister tendrá más libertad para jugar unos metros adelantado y asociarse con Enzo Fernández. Rodrigo De Paul completará la zona media de la Selección Argentina, en un sector que fue uno de los puntos a corregir tras el partido anterior.

Julián Álvarez vuelve al once

En ataque, Julián Álvarez reemplazará a Lautaro Martínez. El delantero cordobés regresará a la titularidad luego de recuperarse de una lesión en el tobillo izquierdo que le impidió participar en algunos de los primeros compromisos del torneo.

Lautaro había iniciado los primeros cuatro partidos del Mundial, pero esta vez Scaloni se inclinó por Álvarez para acompañar a Messi. La decisión busca sumar movilidad, presión alta y mayor despliegue en ofensiva.

La formación confirmada de la Selección Argentina será: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

El ganador del encuentro ante Egipto avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026. Argentina buscará sostener su recorrido en la Copa del Mundo con cambios pensados para corregir aspectos del funcionamiento y afrontar una nueva instancia eliminatoria.