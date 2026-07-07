Boca se queda sin Dybala: acordó renovar con Roma para jugar la Champions League

El posible arribo de Paulo Dybala a Boca quedó prácticamente descartado para este mercado de pases. El delantero cordobés tiene acordada su renovación con Roma y continuará en el fútbol italiano para disputar la próxima edición de la Champions League.

El vínculo todavía no fue oficializado por el club de la capital italiana, pero distintos medios europeos señalaron que existe un acuerdo entre las partes. La firma sería por una temporada, con una opción para extenderla hasta junio de 2028, aunque desde el entorno del jugador también trascendió que la intención es sostener el proyecto durante los próximos dos años.

La continuidad de Dybala representa el cierre de una posibilidad que había despertado expectativa en el mundo Boca. El futbolista terminaba su contrato el 30 de junio y había quedado con el pase en su poder, una situación que alimentó las versiones sobre un posible regreso al fútbol argentino.

La decisión de seguir en Europa

Dybala aceptó una reducción salarial para permanecer en Roma. Según la información publicada en Italia, el nuevo acuerdo contempla un ingreso menor al que percibía hasta junio, con premios vinculados a objetivos deportivos y una cláusula de extensión.

La posibilidad de jugar la Champions League fue uno de los factores centrales en su decisión. Roma volverá a disputar el principal torneo de clubes de Europa y el entrenador Gian Piero Gasperini considera al argentino como una pieza importante dentro de su plantel.

Dybala no se juntará con Paredes.

El delantero, de 32 años, mantiene un fuerte vínculo con la institución italiana y con su hinchada. Por eso, pese a haber quedado libre al vencer su contrato, eligió continuar en un contexto en el que el club buscaba resolver su situación antes del inicio de la nueva temporada.

Los contactos de Boca y una ilusión postergada

Desde hace más de un año, Boca aparecía como una de las alternativas en caso de que Dybala decidiera volver a la Argentina. Juan Román Riquelme y Leandro Paredes habían tenido contactos con el jugador, mientras que Rodolfo Arruabarrena también se comunicó recientemente para explicarle el proyecto deportivo.

Esa charla no habría modificado la postura del atacante, que priorizó seguir compitiendo en el máximo nivel europeo. En el club de la Ribera sabían que la negociación era compleja y que la permanencia en Roma era la opción con mayor fuerza.

La renovación todavía espera el anuncio oficial de Roma, pero el acuerdo ya es considerado un hecho por medios italianos y argentinos. Así, Boca deberá postergar el sueño de incorporar a Dybala, una posibilidad que vuelve a quedar atada a futuras decisiones del futbolista.