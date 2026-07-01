Boca: los delanteros que tiene Arruabarrena y los refuerzos que busca tras la rescisión de Cavani

REDACCIÓN ELONCE
El entrenador decidió que Edinson Cavani y Lucas Janson no seguirán siendo tenidos en cuenta para el primer equipo. Con las bajas y las lesiones, Boca quedó con pocas alternativas ofensivas mientras espera refuerzos.
Rodolfo Arruabarrena comenzó a marcar su impronta en Boca Juniors apenas dos semanas después de asumir como entrenador. El director técnico tomó una de las decisiones más fuertes desde su llegada al club: Edinson Cavani y Lucas Janson dejaron de ser considerados para integrar el primer equipo, una medida que modifica de manera significativa la planificación del plantel para la segunda parte de la temporada.
La determinación representa un fuerte mensaje puertas adentro del vestuario. En el caso del delantero uruguayo, implica la salida de una de las figuras de mayor trayectoria internacional del plantel, mientras que para Janson significa el cierre de un ciclo que nunca logró consolidarse desde su llegada al club.
El final del ciclo de Janson
La situación de Lucas Janson era una de las que se perfilaban como más probables. Desde su arribo procedente de Vélez, el atacante nunca consiguió afianzarse ni convertirse en una alternativa estable para los distintos cuerpos técnicos que pasaron por Boca.
Durante sus tres temporadas en el club acumuló escasa participación y perdió cada vez más terreno en la consideración futbolística.
Con la llegada de Arruabarrena, el jugador fue informado de que no será tenido en cuenta, por lo que la dirigencia buscará una salida durante el actual mercado de pases para liberar un cupo en el plantel.
Cavani también quedó afuera
Mucho mayor fue el impacto de la decisión sobre Edinson Cavani, uno de los futbolistas de mayor jerarquía internacional que integraban el plantel.
El delantero uruguayo prácticamente no tuvo continuidad durante 2026 y el nuevo cuerpo técnico entendió que no formará parte del proyecto deportivo.
La decisión técnica derivó en la rescisión de su contrato, marcando el final de una etapa que había despertado grandes expectativas cuando fue presentado como uno de los refuerzos estelares del club.
Un ataque con pocas variantes
Las salidas de Cavani y Janson profundizan un escenario complejo para Boca en la ofensiva.
A esa situación se suma la lesión que sufrió Adam Bareiro en los últimos partidos antes del receso, una baja que todavía no tiene fecha de regreso.
También permanece abierta la incertidumbre en torno al futuro de Exequiel Zeballos, cuyo contrato continúa siendo motivo de negociaciones mientras se espera la llegada de una posible oferta desde Italia.
Los delanteros que le quedan al Vasco
Con este panorama, Arruabarrena cuenta actualmente con Miguel Merentiel, Ángel Romero y Milton Giménez como principales alternativas para el centro del ataque.
Además, Alan Velasco y Kevin Zenón aparecen como opciones para desempeñarse en posiciones ofensivas, aunque habitualmente cumplen otras funciones dentro del esquema.
El entrenador también decidió promover a varios juveniles. Entre ellos aparecen Íker Zufiaurre y Gonzalo Gelini, quienes ya tuvieron participación durante la primera parte del año, además del centrodelantero Leonel Flores, incorporado al plantel profesional por expreso pedido del nuevo DT.
Boca espera refuerzos
Mientras redefine el plantel, la dirigencia trabaja para incorporar nuevas variantes ofensivas.
Uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Sebastián Villa, aunque todavía no hubo confirmaciones oficiales respecto de una posible negociación.
Con varias bajas y un ataque reducido, Boca afrontará el inicio del segundo semestre con la necesidad de sumar refuerzos que le permitan ampliar las opciones ofensivas y afrontar las competencias que restan en el calendario.