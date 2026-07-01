Mundial 2026: Beccacece dejó Ecuador y ya son siete los técnicos que se fueron

El Mundial 2026 sumó una nueva salida en los bancos de suplentes. Sebastián Beccacece dejó de ser el entrenador de Ecuador luego de la derrota 2 a 0 ante México, en los dieciseisavos de final, y elevó a siete la cantidad de técnicos que se fueron de sus selecciones durante el certamen.

El DT argentino confirmó el final de su ciclo tras la eliminación de La Tri y explicó que su contrato estaba ligado a la participación ecuatoriana en la Copa del Mundo. El encuentro ante México fue el último de una etapa que incluyó la clasificación y una campaña con resultados destacados en las Eliminatorias.

“Nuestro contrato finalizó cuando terminaba el Mundial para Ecuador y hoy terminó”, expresó Beccacece después del partido. También lamentó no haber podido avanzar una ronda más: “No pudimos cumplir con la hazaña de hacer el mejor Mundial de nuestra historia”.

El entrenador reconoció que la eliminación dejó “amargura”, aunque destacó el vínculo construido con el plantel. “Los resultados son los que mandan, me toca despedirme de una familia hermosa”, sostuvo en su despedida.

El séptimo técnico que deja su cargo en el Mundial

La salida de Beccacece convirtió al Mundial 2026 en un torneo marcado también por los cambios de entrenadores. Antes del argentino ya habían dejado sus cargos Sabri Lamouchi en Túnez, Hong Myung-bo en Corea del Sur, Steve Clarke en Escocia, Miroslav Koubek en República Checa, Marcelo Bielsa en Uruguay y Ronald Koeman en Países Bajos.

Bielsa también dejó su puesto.

Lamouchi fue el primer técnico que dejó el puesto durante la competencia, después del duro inicio de Túnez. Luego llegaron las salidas tras la fase de grupos de Corea del Sur, Escocia y República Checa, selecciones que no lograron avanzar a los dieciseisavos.

Bielsa cerró su ciclo en Uruguay tras la eliminación en la primera fase, mientras que Koeman anunció que no seguiría al frente de Países Bajos después de la caída por penales ante Marruecos.

La despedida de Beccacece en Ecuador

Beccacece había asumido en Ecuador en 2024 y condujo al equipo durante dos años y medio. En su balance, valoró el trabajo realizado en las Eliminatorias y la actuación del grupo en la primera etapa de la Copa del Mundo.

“Dejamos un camino de dos años y medio de trabajar sin parar, mucha honestidad y transparencia”, señaló el técnico argentino. También admitió que Ecuador no estuvo “a la altura” en el primer tiempo ante México, un tramo que terminó siendo determinante en la eliminación.

Con esta despedida, el Mundial 2026 ya dejó siete salidas de entrenadores antes de que concluyan los dieciseisavos de final. Beccacece se despidió con el deseo incumplido de superar la mejor actuación histórica de Ecuador en una Copa del Mundo.