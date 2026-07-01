Dictaron conciliación obligatoria y ordenaron reincorporar a trabajadores despedidos de fábrica de baterías en Gualeguaychú

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que enfrenta a la empresa Unionbat S.A., radicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú, con el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate. La medida tendrá una vigencia de 15 días hábiles a partir de las 14 de este miércoles 1 de julio.

La resolución fue adoptada luego de la denuncia presentada por el gremio, que sostuvo que el pasado 26 de junio la empresa dispuso un cierre patronal (lockout), suspendiendo unilateralmente las actividades productivas e impidiendo el ingreso de los trabajadores de los distintos turnos. Según la organización sindical, la situación fue puesta en conocimiento de la Comisaría Séptima de Gualeguaychú.

Además, el sindicato denunció presuntos incumplimientos de obligaciones legales, contractuales y convencionales, al considerar que la medida no fue comunicada formalmente. También informó que los trabajadores permanecieron en estado de alerta y movilización, reclamando la asignación de sus tareas habituales.

Ordenaron retrotraer la situación al 26 de junio

En la resolución, el organismo provincial dispuso que ambas partes deberán retrotraer el conflicto al estado previo al 26 de junio, fecha en la que se habrían producido los despidos y el cierre de la planta.

En ese marco, la Secretaría de Trabajo intimó a Unionbat S.A. a reincorporar de manera inmediata a los trabajadores despedidos desde el 26 de junio y le ordenó abstenerse de adoptar represalias contra el personal o contra la entidad sindical durante la vigencia del procedimiento.

Al mismo tiempo, el sindicato y los trabajadores fueron intimados a dejar sin efecto cualquier medida de acción directa y a retomar las tareas de manera normal y habitual mientras dure la conciliación obligatoria.

Convocaron a una audiencia en Paraná

Como parte del procedimiento, la Secretaría de Trabajo fijó una audiencia de conciliación para este jueves 2 de julio, a las 12, en la sede del organismo provincial, ubicada en calle Buenos Aires 166 de Paraná. Las partes deberán concurrir personalmente y con representantes que cuenten con poder de decisión.

La resolución también exhortó a la empresa y al sindicato a mantener una actitud de diálogo para avanzar en una solución consensuada del conflicto y advirtió que el incumplimiento de las intimaciones podrá dar lugar a la aplicación de sanciones previstas en la legislación laboral vigente.