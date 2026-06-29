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Economía Alrededor de 100 trabajadores quedan sin empleo

La Secretaría de Trabajo convocó a audiencia tras cierre de fábrica de baterías en Gualeguaychú

Ante el anuncio de cierre de la planta de baterías Unionbat, con sede en la ciudad de Gualeguaychú, y el consecuente despido de aproximadamente 100 trabajadores, la Secretaría de Trabajo, convocó a audiencia de conciliación para el jueves 2 de julio, a las 12.

29 de Junio de 2026
La Secretaría de Trabajo convocó a audiencia.
La Secretaría de Trabajo convocó a audiencia. Foto: (Archivo).

Ante el anuncio de cierre de la planta de baterías Unionbat, con sede en la ciudad de Gualeguaychú, y el consecuente despido de aproximadamente 100 trabajadores, la Secretaría de Trabajo, convocó a audiencia de conciliación para el jueves 2 de julio, a las 12.

Ante el anuncio de cierre de la planta de baterías Unionbat, con sede en la ciudad de Gualeguaychú, y el consecuente despido de aproximadamente 100 trabajadores, la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos informó que intervino de manera inmediata y convocó a audiencia de conciliación para el próximo jueves 2 de julio, a las 12.

La audiencia de conciliación obligatoria convocada en el marco de la normativa laboral vigente, tiene por objetivo acercar las partes, garantizar los derechos de los trabajadores y explorar alternativas que minimicen el impacto del cierre.

 

Además, este lunes funcionarios de la delegación regional realizaron una inspección de constatación en el establecimiento a fin de verificar la situación de los trabajadores afectados.

"El gobierno provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo, está siguiendo de cerca la situación", indicaron desde la Secretaría.

Temas:

Gualeguaychú fábrica de baterías audiencia de conciliación Secretaría de Trabajo
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