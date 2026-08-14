Precaución: Realizan trabajos en la conexión Rosario-Victoria y advierten por posibles demoras

Vialidad Nacional informó que este viernes se realizan trabajos de mantenimiento sobre la conexión vial Rosario-Victoria, correspondiente a la ruta nacional 174, que pueden generar demoras en algunos sectores. Ante esta situación, solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar la señalización.

Las principales restricciones se concentran en los sectores donde se desarrollan tareas de bacheo preventivo entre los kilómetros 10 y 15 y a la altura del kilómetro 23. En esos puntos se dispuso una reducción de carril con paso alternado de los vehículos, informó Rosario3.

Debido a estas intervenciones, desde el organismo vial recomendaron prever tiempos adicionales para realizar el viaje, especialmente durante los horarios de mayor circulación sobre el enlace que une las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

Qué trabajos se realizan

Además del bacheo, las cuadrillas llevan adelante tareas de limpieza de canales laterales en el sector cercano a Victoria. En este caso, los trabajos no afectan la circulación vehicular.

A lo largo de toda la traza también se desarrolla el corte de pasto y mantenimiento de la zona de camino, labores que se ejecutan sin necesidad de interrumpir el tránsito.

Desde Vialidad Nacional remarcaron que quienes transiten por los sectores intervenidos deberán disminuir la velocidad, respetar las indicaciones de los banderilleros y prestar atención a la señalización preventiva instalada en la ruta.

Recomiendan prever posibles demoras

Las restricciones más importantes están vinculadas con el bacheo, debido a que la reducción de carril obliga a implementar el paso alternado de los vehículos.

Por este motivo, pueden registrarse demoras puntuales durante la jornada, principalmente en momentos de mayor flujo vehicular.

Las autoridades solicitaron mantener una distancia prudente con otros vehículos y evitar maniobras riesgosas al aproximarse a las zonas donde trabajan las cuadrillas.